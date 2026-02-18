Cinco argentinos en cancha en los octavos de final del Río Open: cruces y horarios del miércoles

Esta semana se está desarrollando el ATP 500 de Río de Janeiro, el torneo más importante de la gira sudamericana, y seis argentinos ya tienen su lugar en los octavos de final.

Este miércoles comenzarán los cruces de la segunda ronda. Desde las 16:30, Román Burruchaga (102°), que le ganó un durísimo choque a Camilo Ugo Carabelli, se enfrentará al checo Vit Kopriva (87°).

En simultaneo, saldrá a la cancha Juan Manuel Cerúndolo (78°). El menor de los hermanos dio el batacazo en primera ronda tras eliminar a Luciano Darderi, segundo preclasificado del torneo. En octavos se medirá al alemán Yannick Hanfmann (90°).

Juanma Cerúndolo fue la gran sorpresa argentina en primera ronda.

En segundo turno, desde las 19, habrá choque argentino en tierras brasileñas. Francisco Cerúndolo (19°), campeón en Buenos Aires y máximo candidato al título en Río, se enfrentará a Thiago Tirante (92°), que logró su primer victoria en un ATP 500 tras derrotar a Garín en primera ronda. Será el primer choque entre ambos desde el 2022 y el primero a nivel ATP.

La jornada finalizará con el cruce Tabilo vs. Passaro. Tomás Etcheverry (51°), que este martes eliminó a Francisco Comesaña, jugará su duelo de octavos el jueves con horario a confirmar. El platense tendrá un difícil enfrentamiento ante el lituano Vilius Gaubas (126°). Toda la actividad del torneo se podrá seguir a través de Disney+ Premium.

Seba Báez perdió y saldrá del Top 50

La primera ronda de Río tuvo una eliminación dolorosa e inesperada. Sebastián Báez, campeón de las últimas dos ediciones y con un gran 2026, quedó eliminado de manera tempranera tras caer por 7-5 y 6-1 ante el portugués Faria. Luego del partido, el bonaerense mostró su frustración: «Fue una noche muy mala para mí, no me sentí bien en la cancha en ningún momento«.

Tras la derrota, Báez sufrirá una dura caída en el ranking ATP, ya que debía defender 500 puntos del título de 2025. Por el momento, perderá 19 lugares (podrían ser más) y saltará desde el 32° lugar hasta la 51° ubicación.