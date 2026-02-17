Etcheverry ganó el duelo argentino en el Río Open ante Comesaña y avanzó a octavos de final
El platense mostró su buen nivel en el ATP 500 Río de Janeiro. Burruchaga dio el golpe al vencer a Ugo Carabelli 6-3, 6-4 y enfrentará al checo Vít Kopřiva. Los detalles.
El tenista Tomás Etcheverry se quedó con el duelo argentino en el Rio Open al vencer a Francisco Comesaña por 3-6, 6-3 y 6-4, tras revertir un inicio adverso en un partido intenso.
El platense, 51° del ranking, alcanzó por segunda vez los octavos de final en Río de Janeiro y confirmó su solidez en polvo de ladrillo. En la próxima ronda enfrentará al ganador del cruce entre el brasileño Luís Miguel y el lituano Vilius Gaubas.
Román Burruchaga consiguió un triunfo de peso al imponerse por 6-3 y 6-4 sobre Camilo Ugo Carabelli, reciente semifinalista del ATP de Río 2025, y se metió en los octavos de final de la actual edición del torneo carioca.
El argentino mostró solidez desde el fondo y eficacia en los momentos clave para cerrar el partido en sets corridos y bajó del ranking a su compatriota, del puesto 46 al puesto 57.
Con este resultado, avanzó a los octavos de final, instancia en la que enfrentará al checo Vit Kopriva en busca de seguir en carrera.
