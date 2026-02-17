Etcheverry ganó el duelo argentino en el Río Open ante Comesaña y avanzó a octavos de final

El platense Etcherry se metió en octavos de final en Río de Janeiro.

El tenista Tomás Etcheverry se quedó con el duelo argentino en el Rio Open al vencer a Francisco Comesaña por 3-6, 6-3 y 6-4, tras revertir un inicio adverso en un partido intenso.

El platense, 51° del ranking, alcanzó por segunda vez los octavos de final en Río de Janeiro y confirmó su solidez en polvo de ladrillo. En la próxima ronda enfrentará al ganador del cruce entre el brasileño Luís Miguel y el lituano Vilius Gaubas.

Román Burruchaga consiguió un triunfo de peso al imponerse por 6-3 y 6-4 sobre Camilo Ugo Carabelli, reciente semifinalista del ATP de Río 2025, y se metió en los octavos de final de la actual edición del torneo carioca.

El argentino mostró solidez desde el fondo y eficacia en los momentos clave para cerrar el partido en sets corridos y bajó del ranking a su compatriota, del puesto 46 al puesto 57.

Con este resultado, avanzó a los octavos de final, instancia en la que enfrentará al checo Vit Kopriva en busca de seguir en carrera.