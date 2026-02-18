Se frenó el pase de Adam Bareiro a Boca: ¿Qué pasó?

Boca vive un momento de incertidumbre en el torneo Apertura. Luego de igualar sin goles ante Platense y volver a mostrar una floja imagen ante su gente, la continuidad de Claudio Úbeda está en duda.

En medio de esta crisis deportiva, el Xeneize todavía no se retiró del mercado de pases. Luego de la fallida llegada de Edwin Cetré, Boca se enfocó en cerrar a Adam Bareiro. El traspaso estaba al caer, pero la negociación se enfrió con una inesperada complicación.

Cuando parecía que solo faltaban detalles para que Boca cerrera a su tercer refuerzo, Fortaleza, dueño de la mitad del pase, pidió más dinero y la operación se estancó. Hace unos días, la dirigencia azul y oro había elevado una oferta al club brasileño por tres millones de dólares por el 100% del jugador. Cabe destacar que el 50% le corresponde a River.

Con este panorama, Fortaleza exigió que la venta total se realizará por cuatro millones. De esta forma, le quedarán dos millones al club que milita en la segunda división brasileña y otros dos al Millonario, que no puede frenar la operación.

En las próximas horas se conocerá cómo sigue esta novela entre Boca y Bareiro. El paraguayo ya le había dado el sí al Xeneize: el pasado sábado anotó en el triunfo de su equipos sobre Ferroviario y festejó con el clásico Topo Gigio, una clara demostración de sus ganas de vestir la azul y oro.

Bareiro abrió el marcador en el triunfo de Fortaleza.

Boca busca con urgencia a un centrodelantero. Al flojo nivel de Merentiel en este 2026, se le suma Cavani que viene con problemas físicos. Además, en las últimas horas Milton Giménez se operó de una pubalgia y estará dos meses de baja.

Un aspecto a tener en cuenta es que el equipo de Úbeda tendrá tiempo de sumar un refuerzo hasta el próximo viernes. Este plazo extra se le abrió por la grave lesión de Rodrigo Battaglia. Si desea incorporar más allá de ese día, deberá prestar o vender a un futbolista del plantel al exterior. De ser así, tendrá tiempo hasta el 10 de marzo.