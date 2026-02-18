Con Colapinto en un altar, salió la primera foto grupal de la Fórmula 1 2026

La Fórmula 1 realizó su tradicional foto de grupo de cara a la temporada 2026, una imagen que marca simbólicamente el inicio de un nuevo campeonato, que sin dudas quedará marcado en la historia por el cambio reglamentario. En el fondo, pero en el altar, está Franco Colapinto, quien afrontará una temporada clave en Alpine.

Los pilotos que integran la grilla posaron en la clásica postal en la antesala del campeonato que comenzará el próximo 8 de marzo con el Gran Premio de Australia, aunque esta vez con un escenario poco habitual.

A diferencia de otras ediciones, la sesión fotográfica no se llevó adelante sobre la recta principal del Circuito Internacional de Bahréin. En esta oportunidad, la organización optó por una sala cubierta dentro del mismo trazado de Sakhir, donde se desarrolló la primera semana de ensayos de pretemporada y, ahora, se está realizando la segunda y última.

Clics, en el medio de los ensayos

La producción tuvo lugar en medio de la actividad en pista y dejó varias anécdotas puertas adentro. Algunas de ellas quedaron reflejadas en el material de backstage que la Fórmula 1 difundió este miércoles a través de sus redes sociales.

Más allá de la postal, la imagen de este año tiene un valor especial desde lo estadístico: por primera vez desde la temporada 2016, cuando todavía formaba parte del campeonato el equipo Manor, la grilla vuelve a estar compuesta por 22 pilotos.

Este aumento se debe al ingreso de Cadillac, que se suma como la segunda escudería estadounidense en la Fórmula 1 junto a Haas, con Sergio Checo Pérez y Valtteri Bottas como sus pilotos titulares.