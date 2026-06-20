Selección Argentina: Scaloni tiene una certeza y dos dudas para el partido ante Austria

La Selección Argentina entrenó este sabado a puertas cerradas, pero los cracks hicieron de las suyas en el predio de Kansas. En la cuenta de la Albiceleste se vieron dos golazos, uno de Nico Paz y el otro de Lionel Messi. Cada hincha que lo vio pensó lo mismo: “Está todo en orden”. Luego del 3-0 ante Argelia y en la previa de Austria, sólo hay que ver qué equipo pone Lionel Scaloni y mientras se acerca del día del partido (mañana a las 14), los pronósticos hablan de un cambio seguro y dos muy probables.

Aunque Gonzalo Montiel entrenó con normalidad, le dejará su lugar a Nahuel Molina. El del lateral derecho fue el puesto más complejo en la previa y los problemas continúan porque el 4 de River tuvo una sobrecarga muscular y por eso esta vez arrancará el jugador del Atlético de Madrid.

Nico presiona y la duda de siempre

Del medio para adelante es donde empiezan a aparecer las especulaciones. Thiago Almada fue el punto más flojo ante Argelia y podría dejarle su puesto a Nicolás González, un jugador mucho más explosivo para aprovechar los espacios y que se asoció muy bien con Messi, a tal punto que lo asistió en el tercer gol.

La otra modificación se daría en el centro del ataque porque Julián Álvarez tiene chances de arrebatarle el lugar a Lautaro Martínez. Esta es una historia sin fin y la realidad es que lo más importante es que no le molesta a los protagonistas centrales.

Julián se sabe titular y Lautaro se banca ser suplente, pero la última palabra siempre la tiene Scaloni. Las características del rival y el estado físico son cuestiones determinantes para decidir y por eso el DTsuele esperar hasta último momento.

Asoman para la rotación

En ese objetivo de insertar jugadores claves y de armar un plantel con muchas opciones para la etapa más caliente del Mundial, los que siguen en la lista son Nicolás Tagliafico y Leandro Paredes, que podrían debutar mañana, aunque estarán en el banco de suplentes. Intocables para el DT, el lateral podría recuperar su lugar ante Jordania, mientras que el volante de Boca la tiene más complicada porque el trío Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis MacAllister no se toca. De todos modos, es una opción para sumarse a ellos y armar un cuarteto de mucha calidad en los partidos definitorios.

Paredes podría debutar ante Austria. De Paul y Messi, adentro. (Clarín Fotografía)

Los que siguen en esa lista son Nico Paz, Giuliano Simeone y Valentín Barco, tres que están llamados a ser claves en el futuro, pero seguramente sumarán minutos en este Mundial. En la práctica de hoy habrá más precisiones. También hablará Lionel Scaloni y al lado se sentará algún jugador. La previa de siempre, en medio de un clima distendido. El clima de los campeones del mundo.