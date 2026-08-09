Cómo hacer un postre de café sin horno: fácil, cremoso y delicioso

El budín de café sin horno que se prepara en minutos y parece de pastelería. Foto: ilustrativa.

Si buscás un postre diferente, fácil de preparar y sin complicaciones, este postre de café sin horno es una excelente alternativa. La combinación de una base crocante de galletitas con un relleno cremoso saborizado con café da como resultado una preparación fresca y deliciosa, perfecta para quienes disfrutan de los sabores intensos.

Ingredientes

200 gramos de galletitas de vainilla o chocolate

100 gramos de manteca derretida

250 gramos de queso crema

200 mililitros de crema de leche

100 gramos de azúcar

2 cucharadas de café instantáneo

2 cucharadas de agua caliente

7 gramos de gelatina sin sabor

50 mililitros de agua

Cacao amargo o chocolate rallado para decorar

Paso a paso

Primero, triturar las galletitas y mezclarlas con la manteca derretida hasta formar una preparación húmeda. Distribuirla en la base de un molde para budín, presionar bien y llevar a la heladera durante 20 minutos.

Mientras tanto, disolver el café instantáneo en el agua caliente. En un bol, batir el queso crema con el azúcar hasta obtener una mezcla homogénea e incorporar el café.

Batir la crema de leche hasta lograr un punto medio e integrarla con movimientos envolventes.

Hidratar la gelatina sin sabor en el agua, dejar reposar cinco minutos y luego calentar unos segundos hasta que se disuelva por completo. Incorporarla a la preparación y mezclar bien.

Volcar el relleno sobre la base de galletitas, alisar la superficie y refrigerar durante al menos seis horas, aunque lo ideal es dejarlo toda la noche.

Al momento de servir, desmoldar y decorar con cacao amargo, chocolate rallado o algunos granos de café.

Un toque extra

Para potenciar el sabor, se puede sumar una cucharadita adicional de café instantáneo o cubrir el budín con una fina capa de ganache de chocolate. También admite frutos secos picados o una lluvia de cacao para una presentación más elegante.