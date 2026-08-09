«Alcanzado y destruido» un almacén de insumos médicos de la OMS luego de bombardeos rusos

Un almacén de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que almacenaba suministros médicos en la ciudad de Dnipró, en el centro-este de Ucrania, «fue alcanzado y destruido», según declaró el domingo el director general de la agencia de las Naciones Unidas, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

El ataque al depósito humanitario ocurrió el viernes y, de acuerdo con lo informado por las autoridades del organismo, no se registraron víctimas fatales en el predio. La OMS precisó que desde el inicio de la invasión rusa el 24 de febrero de 2022 ha contabilizado un total de 3.148 agresiones contra los servicios de salud en territorio ucraniano, ejecutadas en su gran mayoría mediante el empleo de armas pesadas.

El reporte de la OMS por los bombardeos

Siguiendo sus normativas institucionales habituales, la entidad reportó el daño a la infraestructura sanitaria pero no atribuyó la responsabilidad de la acción a ninguna de las partes en conflicto.

Previo al impacto, un equipo integrado por un miembro del personal de la agencia y varios conductores se había trasladado hasta la instalación logística para retirar material médico de urgencia. «El equipo logró evacuar 130 de los aproximadamente 300 palés y abandonó la zona antes del ataque», explicó Ghebreyesus al referirse a la maniobra de evacuación del cargamento.

Respecto al contenido del recinto afectado, el máximo responsable de la institución detalló que la estructura «contenía suministros médicos humanitarios destinados a los centros de salud de la línea del frente, principalmente suministros de emergencia de la OMS».

Ante la gravedad de lo sucedido, el funcionario remarcó la necesidad de frenar este tipo de incursiones sobre la red de asistencia y advirtió: «Los ataques contra los servicios de salud deben cesar. De lo contrario, se priva a la población de atención médica vital. Incluso las guerras tienen reglas. Una de ellas es que la salud debe estar protegida».

Bombardeos nocturnos rusos

El episodio se dio en el contexto de una serie de bombardeos nocturnos entre el sábado y la madrugada del domingo que provocaron al menos cinco víctimas fatales en ambos lados de la frontera.

En Ucrania, la ofensiva de un dron ruso en la ciudad de Járkov dejó dos muertos, 23 heridos y «destruyó cuatro pisos de un edificio residencial», según denunció el presidente Volodimir Zelenski y ratificó el gobernador regional Oleg Sinegubov.

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