Franco Colapinto alcanzó un hito en la Fórmula 1 que Argentina no tenía desde la era Carlos Reutemann

Franco Colapinto protagonizó un momento histórico para el automovilismo argentino en el GP de China de Fórmula 1. Durante la carrera disputada en Shanghái, el pilarense llegó a ubicarse de manera parcial en el segundo puesto, una posición que un argentino no alcanzaba en una competencia de la categoría desde hace más de cuatro décadas.

La marca remite a la época dorada de Carlos Alberto Reutemann, quien fue el último representante nacional en girar tan cerca de la punta en una carrera de Fórmula 1. El antecedente se remonta al Gran Premio de Sudáfrica de 1982, disputado el 23 de enero en el circuito de Autódromo de Kyalami.

Aquella tarde, el recordado Lole, al volante de un Williams FW07, finalizó segundo detrás del francés Alain Prost, en una competencia que también quedó en la historia por la única huelga de pilotos registrada en la Fórmula 1.

Más de 44 años después, el argentino volvió a protagonizar una escena similar. Durante el GP de China de Fórmula 1, Colapinto logró escalar hasta el segundo lugar en el clasificador momentáneo, en medio de una secuencia estratégica que incluyó paradas en boxes de varios rivales.

El momento se produjo tras una neutralización en el undécimo giro, provocada por el abandono de Lance Stroll, cuyo Aston Martin quedó detenido en una vía de escape. Con la carrera neutralizada, varios pilotos ingresaron a boxes, entre ellos George Russell, Charles Leclerc, Lewis Hamilton y Pierre Gasly, situación que permitió que el argentino ascendiera hasta el segundo lugar, solo por detrás del joven poleman Kimi Antonelli.

En la reanudación de la competencia, Colapinto defendió su posición con firmeza frente al ataque de Esteban Ocon. Sin embargo, el poderío mecánico de equipos con mayor presupuesto terminó imponiéndose y el argentino fue superado posteriormente por Hamilton, Leclerc y Russell.

Más allá de esa caída en el clasificador, el rendimiento del piloto argentino resultó destacado. Durante varios giros sostuvo un ritmo competitivo frente a autos de mayor desarrollo técnico y resistió los embates de campeones y protagonistas habituales de la categoría.

Tras la cita en Shanghái, el calendario de la categoría tendrá una pausa antes de retomar la actividad con el Gran Premio de Japón, programado para el 29 de marzo.