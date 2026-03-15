Suspendida la Finalissima, la Selección Argentina rearma el plan y se viene una convocatoria clave

La Finalissima era el gran objetivo de la Selección Argentina en la previa del Mundial 2026. Enfrentar a España significaba una gran medida y por eso la suspensión complica los planes. La realidad es que el equipo no tiene ningún amistoso confirmado y por eso el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni y la dirigencia buscan opciones y piensan los pasos a seguir.

La intención del DT de Pujato y sus colaboradores es la de juntar a los futbolistas para realizar una serie de entrenamientos en el predio de la AFA en Ezeiza, a la espera de poder conseguir un amistoso para despedirse del público argentino.

¿Amistoso con la Sub 20?

En caso de no tener rival por la cercanía de la fecha (27 al 31 de este mes), se baraja la posibilidad de armar un partido amistoso frente a la Selección Argentina Sub 20, con el fin de que el público pueda ir a ver una vez más a los campeones del mundo previo a su viaje a Estados Unidos para defender la corona.

En los próximos días se terminará de definir esta situación y en simultáneo saldrá la lista de convocados, los jugadores viajarán a Argentina para iniciar con una semana de entrenamientos que le servirá al entrenador de cara a la citación final para el certamen. Será una nómina clave para empezar a definir los nombres mundialistas.

Los posibles rivales de Argentina en esta fecha FIFA

Honduras o Gambia corren con mucha ventaja para ser rivales de Argentina en la próxima fecha FIFA, ya que los demás tienen partidos programados. Serbia, Nigeria y Costa Rica son otros candidatos porque suspendieron sus partidos que tenían programados en Medio Oriente. Islas Feroe es el otro que aparece en el radar. Asegurar un juego será vital para el equipo de Scaloni, que necesita minutos en cancha para terminar de armar la lista de los 26 que irán a defender la corona a Estados Unidos, México y Canadá.