Sigue soñando: Thiago Tirante ganó otro partidazo y está en cuartos de final de Cincinnati

Es el primer argentino desde Del Potro en 2018 en llegar a cuartos de final en Cincinnati.

Continuando la senda de grandes partidos y victorias, el argentino Thiago Tirante volvió a brillar hoy en el cemento de Cincinnati y se metió en los cuartos de final del Masters 1000 con disputa en los Estados Unidos, antesala del US Open.

El jugador platense, 50° del ranking mundial, jugó un tenis de alto vuelo y sacó adelante un duro encuentro ante el checo Jakub Mensik, N°16 del planeta, venciendo por 5-7, 6-4 y 6-4, tras dos horas y catorce minutos de partido.

Luego de haber derrotado días atrás al serbio Novak Djokovic en segunda vuelta, logrando el triunfo más importante de su carrera profesional, Tirante sigue avanzando a paso sólido. Con la victoria de hoy, avanzó por primera vez a una instancia de cuartos en un torneo de Masters 1000.

Gigante, Tirante 🇦🇷



Thiago Augustin Tirante defeats Mensik 5-7 6-4 6-4 to reach his first Masters quarter-final! #CincyTennis pic.twitter.com/a316nTVP8c — Tennis TV (@TennisTV) August 19, 2026

El encuentro con Mensik comenzó palo por palo, con ambos jugadores a puro bombazos con sus turnos de servicio y agresivos desde el fondo de cancha. Así, el trámite se encaminaba a un tiebreak, pero el checo logró quebrar en el duodécimo game y hacer suyo el primer parcial.

La tónica de la segunda manga fue similar, aunque Tirante ganó en confianza, varió sus golpes alternando juego rápido y lento, y generó oportunidades. En el noveno juego, el argentino se quedó con el saque del 16° del mundo y lo cerró en el siguiente juego por 6-4.

En el tercer y decisivo set, Tirante comenzó con todo y quebró en dos oportunidades, tomando ventaja de 3-0. Pero el checo reaccionó y llegó a remontar 3-4, poniendo presión sobre saque del jugador platense. Más allá de eso, Tirante soportó y logró firmar la victoria con un tremendo «Ace».

Con esta victoria, Tirante se suma a la lista de argentinos que llegaron a los cuartos de final en la Era Abierta en Cincinnati. Guillermo Vilas (1972-1973), Franco Squillari (2000), Guillermo Coria (2003), David Nalbandian (2003), Mariano Zabaleta (2003), José Acasuso (2005) y Juan Martín Del Potro (2018).

Por un lugar en las semifinales, el jugador de 25 años espera por el ganador del duelo entre el australiano Alex de Miñaur (5°) y el francés Arthur Fils (21°).