Sin chances en la tabla anual, los dos caminos que le quedan a River para clasificar a la Libertadores

La derrota de River Plate ante Boca Juniors ayer en La Bombonera, en un nuevo Superclásico argentino, dejó al Millonario complicado en cuanto a sus chances de asegurar su participación en la Copa Libertadores 2027.

El Millonario se quedó sin chances de clasificar a través de forma directa a través de la Tabla Anual, ya que las matemáticas no le permiten quedar entre los tres mejores. En consecuencia, el combinado que dirige Leonardo Ponzio solo podrá concretarlo a través del camino más difícil, salir campeón del Torneo Clausura.

Previo a eso, River tendrá que clasificar a los octavos de final y esto podría quedar definido en la jornada de este lunes por los resultados de Independiente Rivadavia vs. Banfield y Atlético Tucumán vs. Argentinos.

Final del partido. Boca 1 – River 0. #VamosRiver ⚪️🔴⚪️ https://t.co/MFVb15DxJA — River Plate (@RiverPlate) November 1, 2026

De esta manera, el conjunto de Núñez puede ir a Mar del Plata con el lugar asegurado antes de enfrentar al ya descendido Aldosivi, pero un triunfo sobre el Tiburón lo mete en la próxima instancia.

Lo dicho. La chance clara y concreta para jugar la Copa Libertadores 2027 es ganar el Clausura 2026. De no poder lograrlo, una victoria en la última fecha le asegura un cupo en la próxima CONMEBOL Sudamericana.

Ahora bien, existe otra posibilidad, aunque más remota. River necesitará terminar quinto en la tabla anual y que se liberen dos plazas de clasificación. Por ejemplo, si algún equipo que está arriba suyo vuelve a ganar un título y libera alguna plaza.