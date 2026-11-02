Quién era el moticiclista asesinado a disparos en Cutral Co: los detenidos serán imputados hoy

La comunidad del barrio Daniel Sáez en Cutral Co sigue conmocionada tras el asesinato de un hombre de 44 años perpetrado ayer. Según pudo confirmar Diario Río Negro, se trata de Paolo Andrés Rivera, quien fue víctima de una feroz balacera en la vía pública mientras circulaba en motocicleta. Por el crimen hay dos hombres detenidos —que guardan un vínculo de parentesco entre sí—, a quienes la fiscalía acusará formalmente durante la tarde de hoy.

El ataque armado

Como ya lo había informado este medio, el hecho se registró pasadas las 15:30 sobre la calle Río Limay. Según los datos recabados en la investigación, Rivera transitaba a bordo de su moto junto a una mujer cuando fue repentinamente interceptado por un automóvil de color blanco con el capot negro.

De acuerdo con el testimonio de testigos presenciales, desde el interior del vehículo efectuaron una serie de disparos a quemarropa. Como consecuencia de las múltiples detonaciones, Rivera recibió al menos dos impactos de bala que le causaron heridas de extrema gravedad. Pese a la asistencia prestada, su deceso fue confirmado horas más tarde en el hospital local.

Por su parte, la mujer que viajaba como acompañante resultó alcanzada por un proyectil en una de sus manos. Afortunadamente, se encuentra fuera de peligro. Tras concretar el ataque, el automóvil agresor huyó del sector a gran velocidad.

Operativo y detenciones

A raíz de la gravedad de la agresión, se desplegó un importante procedimiento de seguridad con la intervención de diversas áreas de la Policía provincial y personal de Salud, quienes preservaron la escena del crimen para la ejecución de las pericias de rigor.

El despliegue policial permitió la rápida captura de los dos sospechosos de la balacera, quienes resultaron ser familiares entre sí. Uno de ellos decidió entregarse voluntariamente ante las autoridades, mientras que el segundo imputado fue interceptado y aprehendido por los efectivos en las inmediaciones del lugar del hecho.

Avance judicial

La causa quedó bajo la órbita de la fiscalía de turno, representada por el asistente letrado Matías Alonso, quien encabeza las actuaciones para esclarecer los motivos del ataque y precisar el rol de cada uno de los involucrados.

Esta tarde se llevará a cabo la audiencia judicial donde la fiscalía formulará los cargos correspondientes contra ambos familiares detenidos por la muerte de Paolo Andrés Rivera y las lesiones causadas a su acompañante.