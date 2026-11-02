Flávio Bolsonaro en Estados Unidos: el excandidato hizo su primera aparición en público en una iglesia de Florida

Luego de perder el balotaje presidencial ante Luiz Inácio Lula da Silva y protagonizar una precipitada salida de su país, Flávio Bolsonaro hizó su primera aparición pública en el estado de Florida, Estados Unidos.

Lejos de mantener un perfil bajo tras su cuestionada salida a través de Argentina, el legislador fue captado por las cámaras asistiendo a un servicio religioso evangélico. Las imágenes, difundidas por la cadena brasileña Globo, lo muestran en primera fila acompañado por su hermano Eduardo, su esposa Fernanda y sus hijas.

Refugio espiritual y mensaje desde el altar

El lugar elegido para su primera aparición fue la sede del Ministerio Celeiro en Coral Springs, una ciudad muy cercana a Miami. Se trata de una organización religiosa fundada en Brasil por el pastor André Fernandes, que en los últimos años logró expandirse internacionalmente.

Durante la ceremonia, el senador posó junto a los líderes del templo, conocidos popularmente como Alice Fernandes («Mãezona») y José Maurício Fernandes («Paizão»). Fue este último quien, desde el atril, le dedicó un mensaje directo sobre el reciente revés electoral.

«No ganaste ni perdiste, porque con Jesús no se pierde. Y si pierdes, sigues ganando» , le aseguró el pastor José Maurício frente a toda la congregación.

La promesa de romper el silencio

Desde que bajó de su avión privado en Miami, Flávio Bolsonaro no había vuelto a mostrarse en público hasta la misa de este fin de semana. No obstante, la reaparición presencial llegó acompañada de una fuerte ofensiva en el terreno digital.

A través de sus redes sociales, el senador anticipó que abandonará el hermetismo y apuntará contra el nuevo escenario político de su país.

«En los próximos días voy a conversar con grandes medios nacionales e internacionales. Sin cortes, sin filtros», advirtió el dirigente, y lanzó un desafío directo que marca el tono de su estadía en Estados Unidos: «Quien quiera escuchar, escuchará lo que nadie más puede decir estando en Brasil».