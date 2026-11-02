Acusan a una mujer de ejercer como bioquímica falsificando su matrícula en clínicas de Neuquén. Foto archivo Diario Río Negro

La fiscal del caso Paula González formuló cargos a una mujer acusada de ejercer ilegalmente la bioquímica en dos centros de salud de la ciudad, utilizando para ello una matrícula provincial apócrifa. La imputada continuará el proceso judicial en libertad tras no solicitarse medidas de coerción.

Inspección y detección del caso

De acuerdo con la teoría del Ministerio Público Fiscal, el hecho salió a la luz el 17 de enero de 2025, durante una inspección de rutina llevada a cabo por personal de Fiscalización Sanitaria de la Subsecretaría de Salud de la provincia en un laboratorio local.

En dicha oportunidad, los inspectores detectaron a la mujer realizando tareas técnicas y profesionales correspondientes de forma exclusiva a la disciplina bioquímica. Al cotejar el número de matrícula que la imputada proporcionó en el lugar, los funcionarios constataron que no pertenecía a ninguna profesional habilitada ni registrada en el sistema de salud provincial.

Los períodos acreditados

La investigación de la fiscalía determinó dos lapsos concretos en los que la mujer desempeñó la actividad ilegal tras presentar documentación falsa. El primer período que va del 6 de septiembre de 2022 al 6 de noviembre de 2024, en el que trabajó en el laboratorio de una clínica pediátrica.

El segundo período comprendido del 23 de diciembre de 2024 al 17 de enero de 2025, en el que trabajó en un laboratorio perteneciente a una cooperativa de salud.

Entre los elementos de prueba reunidos por la fiscalía se destacan la denuncia formal de la Subsecretaría de Salud, el acta de inspección del establecimiento, los testimonios de los inspectores de Fiscalización Sanitaria y la documentación con la matrícula falsa presentada por la mujer al momento de ser contratada en ambos sitios.

Calificación legal y resolución judicial

Durante la audiencia, la fiscal Paula González encuadró provisoriamente la conducta en los delitos de usurpación de títulos en concurso ideal con ejercicio ilegal de la medicina, en calidad de autora (artículos 247 y 208, inciso 1, del Código Penal).

El juez de garantías Marco Lupica Cristo tuvo por formulados los cargos en los términos presentados por la fiscalía y fijó el plazo de la investigación penal preparatoria en cuatro meses. Dado que la representación fiscal no requirió medidas de coerción, la acusada afrontará la investigación en libertad.