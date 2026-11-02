Expo Vinífera en La Pampa: Vinos, chefs y Campeonato Nacional de Asadores a la Estaca en 25 de Mayo

Se viene la Expo Vinífera, terruños pampeanos en 25 de Mayo, La Pampa. El mismo se realizará el viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de noviembre en el Centro Cultural 25 con entrada libre y gratuita.

Todos los vinos pampeanos presentes en un sólo lugar para degustar y conocerlos: Pampa Norte, Bodega del Desierto, Arumcó, Quietud, Estilo 152, Lejanía, Vasco Goñi, Pichi Huinca, Gratitud, Ribera Duval y los elaborados por la bodega provincial recientemente inaugurada en Casa de Piedra. Y como invitadas especiales, de la provincia Río Negro, bodega Trina de Río Colorado y, de Mendoza, la bodega Chayee Bourras.

La Expo cuenta con dos sectores: foro y feria. En el foro estarán presentes, Mario Gallina (especialista en clones de INTA Alto Valle), Universidad Juan Agustin Maza (nuevas técnicas de vinifi cación), Jeremías Baraldi (meteorólogo a cargo de La Pampa, Tierra de Tormentas) y los bodegueros Matías Runco de bodega de Casa de Piedra, Ezequiel Naumiec de bodega Trina y Horacio Marín de Bodega Estilo 152.



Las masterclass de cocina brillan con la presencia central de Chefsale, Valentín Galdón Ritvo, que brilla en redes sociales creando comidas criollas de todo el país y que tiene más de dos millones de seguidores. También estará presente Natalia Barrionuevo, sommelier de carnes que además dirigirá el Campeonato de asadores a la estaca el domingo 8.

Desde la Escuela de Cocineros Patagónicos estará presente Brenda Otonelli con empanadas argentinas, Martín Dietrich cocina km cero. Noeli Millán será la referente de coctelería de la Expo. Luego se suman Marcos Cicchitti, de Cerveza Cacique, con su clase Mi Pizza Favorita y cierran Mauricio Deriaz junto al sommelier Facundo White, representando a la Expo Vinífera, con cocina pampeana.

Durante la feria, que comienza el sábado al mediodía, estarán presentes foodtrucks y habrá estaciones de fuego para degustar los distintos menús. Cada día tendrá una musicalización diferente:

Viernes 6 será una noche Chill junto al Dj Fausto Reyna

Sábado 7 noche de rock de la mano de Chicle, Fondwell y No.

Domingo 8 será un día folclórico de la mano de Cristian Rolán y un show sorpresa para cerrar la noche.



Este año Expo Vinífera viene con dos novedades. El jueves 5 se hace una experiencia de campo junto a Chefsale y Bodega del Desierto en La Estancia Los Tamariscos, ubicada sobre el fin de la Payunia en La Pampa. Una jornada completa de 9 a 20, que incluye visita a la bodega, guía a tres miradores, desayuno, almuerzo, merienda y el transporte. El menú será un curanto de cabras

coloradas o pampintas.

Y la segunda será el primer Campeonato Nacional de Asadores a la Estaca, dirigido por Natalia Barrionuevo con 25 competidores de Catamarca, Santa Fe, Jujuy, Salta, Río Negro, Neuquén, Buenos Aires, San Juan y La Pampa.

Para degustar todos los vinos se comprará un abono de $20.000 que incluye una copa de cristal y la cinta para la degustación que se realiza de 20 a 22 los tres días. Luego de las 22 se puede comprar la copa de vino o cocktail por $10.000. Los almuerzos maridajes de viernes y sábado tendrá un costo de $60.000 el menú por persona y se realizarán en Alfonso Resto Jaus.