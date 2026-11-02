Lo imputaron por intento de homicidio en Loncopué, tras golpear salvajemente a otro hombre

En una audiencia de formulación de cargos realizada ayer, la fiscal del caso, Natalia Rivera, acusó formalmente a un hombre por intentar asesinar a golpes a otro durante una pelea callejera en la localidad de Loncopué. El juez de garantías interviniente avaló la acusación, aunque le impuso prisión domiciliaria en lugar de la preventiva solicitada por el Ministerio Público Fiscal (MPF).

El ataque y la agresión

De acuerdo con la teoría del caso presentada por la fiscalía, el violento episodio ocurrió el pasado 31 de octubre, en el horario comprendido entre las 07:00 y las 10:30 de la mañana, en la vía pública de Loncopué.

Tras una discusión, el acusado comenzó a pelear con la víctima y le propinó un golpe de puño que hizo que perdiera el equilibrio y cayera al suelo. Una vez que el hombre se encontraba indefenso en el piso, el agresor le propinó múltiples patadas en la cabeza hasta dejarlo inconsciente. Lejos de auxiliarlo, el atacante se retiró del lugar junto a otro sujeto.

Como consecuencia de la brutal golpiza, la víctima debió ser sometida a una intervención quirúrgica de urgencia y actualmente permanece internada bajo un estricto pronóstico reservado.

Calificación legal y medidas cautelares

Durante la audiencia desarrollada en Chos Malal, la fiscal Natalia Rivera le atribuyó al imputado el delito de homicidio simple en grado de tentativa, en calidad de autor (contemplado en los artículos 42, 45 y 79 del Código Penal). Asimismo, requirió que se le impongan cuatro meses de plazo para concluir la investigación penal preparatoria y la misma cantidad de tiempo para la prisión preventiva.

El juez de garantías a cargo, Ignacio Pombo, dio por formulados los cargos en los términos solicitados por la fiscalía y estableció el plazo de investigación en cuatro meses.

Sin embargo, respecto a la medida cautelar, el magistrado no hizo lugar a la prisión preventiva requerida por el MPF y dispuso en su lugar la detención domiciliaria de S.M. por un plazo de 15 días, la cual deberá cumplir en la localidad de Cutral Co.