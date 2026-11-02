Misión en el Golfo San Matías: 12 días a bordo del Mar Argentino para investigar la recuperación de la merluza

Río Negro inició una campaña científica de 12 días en el Golfo San Matías para evaluar la evolución de la merluza y otras especies comerciales, con investigadores del CIMAS a bordo del buque Mar Argentino. «Es uno de nuestros recursos naturales más importantes y tenemos la responsabilidad de cuidarlo», afirmó el gobernador Alberto Weretilneck.

Según difundieron desde Gobierno, la campaña REDE 2026 permitirá comparar los datos con los estudios de 2022 y 2024. El Gobierno provincial contrató la embarcación del INIDEP, que llega a Puerto del Este, en San Antonio Este.

Uno de los principales interrogantes es cómo evolucionó la merluza tras la recuperación que registró en 2024. En 2022, su biomasa había alcanzado el nivel más bajo de la serie histórica. Dos años después, la estimación fue de 25.706 toneladas.

Datos para definir el futuro de la pesca en Río Negro

El estudio de 2024 también detectó una mayor presencia de ejemplares juveniles. La nueva campaña permitirá conocer su evolución hacia tamaños adultos, evaluar los efectos de las medidas de conservación provinciales y establecer criterios para las próximas temporadas. El Mar Argentino ya había participado del relevamiento anterior, lo que permite sostener la continuidad de los estudios.

«Vamos a medir abundancia, distribución, tamaños y condiciones reproductivas, además de estudiar el ambiente marino», explicó el subsecretario de Pesca y Producción Acuícola, Gustavo Gualtieri.

La investigación abarcará también la anchoíta y el langostino, junto con registros de temperatura, salinidad, oxígeno y nutrientes del agua. Los resultados aportarán al diagnóstico de las principales especies del Golfo.

Weretilneck vinculó la iniciativa con la política de protección ambiental, que contempla controles sobre los proyectos energéticos, monitoreo permanente y participación científica. «La investigación científica es fundamental para que el crecimiento de Río Negro sea compatible con la protección de nuestro mar», sostuvo.

Participan investigadores del CIMAS a bordo del buque Mar Argentino. (Gentileza).

Según difundieron, la política pesquera incluye una inversión prevista de 220.000 de dólares, con fondos del VMOS, para la Terminal Pesquera Artesanal de San Antonio Oeste. El proyecto incorpora maquinaria y una cámara de congelado para conservar las capturas, ampliar la comercialización y reducir la dependencia de plantas externas.

«Necesitamos cuidar lo que tenemos y lograr que una mayor parte del valor de la producción quede en nuestras comunidades», enfatizó el ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy.

Los resultados contribuirán a los planes de manejo pesquero que la Provincia desarrolla junto al CIMAS, el Consejo Federal de Inversiones y representantes artesanales e industriales. Esa información permitirá orientar la administración de los recursos marinos y planificar el desarrollo de la pesca a largo plazo.

La recuperación de la merluza y el trabajo pesquero en Río Negro

Aunque la biomasa de merluza mostró una mejora en 2024, las 25.706 toneladas estimadas todavía equivalían a la mitad de los valores históricos de referencia, de acuerdo a los datos difundidos.

La nueva campaña permitirá precisar el alcance de esa recuperación y aportar información para regular la actividad. Gualtieri explicó que los resultados servirán para establecer «cuánto y cómo se puede pescar sin comprometer la recuperación de las poblaciones».