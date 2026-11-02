Fotomultas, deuda y obras: Malena Resa habló sobre el presente de Plottier

La Justicia de Neuquén aceptó el pedido de la Municipalidad de Plottier y frenó el sistema de fotomultas. La intendente, Malena Resa, confirmó la medida en exclusiva a Diario RÍO NEGRO.

«Se suspendió el sistema por considerarse lesivo al interés público«, explicó Resa. La medida deja en pausa el decreto y el contrato firmado con la empresa Fluxa S.A. hasta que se tome una decisión definitiva sobre el caso.

El fallo detalló que la contratación se hizo de forma directa a través de un decreto y por montos que superaban los límites permitidos, sin pasar por los controles contables ni legales necesarios.

Además, precisó que la norma nunca se publicó en el Boletín Oficial, por lo que los vecinos y los concejales desconocían el acuerdo.

La Justicia provincial señaló que el contrato le otorgaba a una empresa privada tareas que le corresponden al Municipio y al Tribunal de Faltas, como cobrar y procesar multas.

Debido a las irregularidades administrativas encontradas, la Justicia decidió que la empresa demandada deba pagar los costos del proceso judicial.

La jefa comunal aseguró que no se descarta la posibilidad de un sistema de fotomultas en el futuro, pero que deberá implementarse con autorización del Concejo Deliberante. «No estamos en contra del sistema de fotomultas sino de la forma como se aplicó, mediante decreto y sin transparencia», remarcó.

«Hay problemas financieros, de infraestructura y también una deuda moral con los vecinos», remarcó Resa

En su visita a los estudios de RÍO NEGRO RADIO, Resa realizó un balance de los primeros meses de gestión, luego de asumir tras la renuncia del anterior jefe comunal, Luis Bertolini.

“Han sido meses muy difíciles. Cuando asumimos empezamos a descubrir lo que estábamos viendo, a ordenar y a hacer auditorías, pero desde el primer momento dijimos que esta situación no nos iba a detener en términos de planificar hacia adelante”, señaló

Resa explicó que las auditorías revelaron una dueda que superaba los $7.000 millones y reconoció que su principal preocupación era poder afrontar el pago de los salarios: “Asumimos el 30 de abril y el lunes 4 había que pagar los sueldos. Era mi gran miedo: ver con qué cuentas nos íbamos a encontrar”, recordó.

Foto: cecilia Maletti.

Advirtió que encontraron una situación mucho más compleja que la meramente económica. “No es una cuestión económica solamente. Hay problemas financieros, de infraestructura y también una deuda moral con los ciudadanos que pagan sus impuestos”.

También detalló que “empezamos a disminuir los gastos corrientes, a evaluar por qué había vehículos alquilados que no se necesitaban y a refinanciar las deudas”, explicó

En cuanto al gobierno provincial, destacó la recuperación del vínculo institucional con el gobernador, Rolando Figueroa, al que se refirió como un socio estratégico. “Era raro ver que Plottier no estuviese con las obras que tiene la provincia en otros municipios. Una de las cuestiones que definimos desde un principio fue recuperar esa relación”, afirmó.

Entre las iniciativas que comenzaron a gestionarse mencionó la tercera comisaría, un complejo para personas mayores, un centro deportivo comunitario y la apertura de sobres para la pavimentación de calles.

Sostuvo que uno de los principales desafíos de la ciudad continúa siendo el déficit de infraestructura urbana: “Tenemos el 27% de las calles asfaltadas y el 35% de la ciudad conectada a la red cloacal. Es una ciudad que estuvo parada en el tiempo”.

Foto: Cecilia Maletti.

En esa línea, la intendente identificó el mantenimiento de las calles como una de las demandas más urgentes. «Más del 70% de las calles son de ripio, entonces es muy difícil en este contexto climático el plan que teníamos. Nos lleva un mes recuperarnos después de una lluvia en este contexto», remarcó.

Adelantó que dispuso reforzar las tareas de mantenimiento y bacheo con cuadrillas durante la mañana y la tarde. Para la pavimentación, destacó el acompañamiento provincial para prefinanciar unas 500 cuadras.

“No podemos poner esas cuadras de asfalto en cualquier lado. Estamos priorizando la circulación interna y la conectividad con Neuquén. Entendemos que poder conectar Plottier con Neuquén no es separar, sino unir. Tenemos que pensar en esta metrópolis, donde las planificaciones se trabajen en conjunto”, indicó.

Finalmente, al ser consultada sobre su futuro político después del 10 de diciembre de 2027, Resa sostuvo que todavía no es momento de pensar en una continuidad. “Con esta situación en la que estamos y cómo estamos, pensar mucho más allá en este momento no”, respondió.

Escuchá la entrevista completa a Malena Resa en Río Negro Radio