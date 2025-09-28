Sin Franco Colapinto: Alpine festejó en el Campeonato Mundial de Resistencia

Sin actividad en la Fórmula 1, que se reanudará el próximo fin de semana en el GP de Singapur con la presencia de Franco Colapinto, Alpine festejó en las últimas horas en otra competencia. La escudería francesa se impuso en la penúltima fecha del Campeonato Mundial de Resistencia.

El equipo que tiene al argentino como piloto principal de la Máxima, se quedó con el triunfo en las seis horas de Fuji en el WEC.

La victoria se dio a partir de las actuaciones del trío conformado por Charles Milesi, Ferdinand Habsburg y Paul-Loup Chatin, quienes condujeron el Alpine #35. El coche comenzó noveno y hasta cayó varias posiciones.

Sin embargo, en la segunda mitad de la carrera, obtuvo una buena ventaja luego de la intervención del safety car tras un choque. Cuando faltaba solo una hora para el final, los tres pilotos entraron a boxes y Alpine decidió cambiarle solo los neumáticos del lado izquierdo al coche.

Alpine festejó en el Campeonato Mundial de Resistencia

De esta manera, Milesi logró largar como primero y desde ese momento, su actuación fue perfecta. Mantuvo una buena distancia con sus perseguidores y cruzó la meta con una ventaja de 7s682 sobre el segundo.

Por otra parte, cabe remarcar que hubo participación argentina en esta carrera, con la presencia de Nicolás Varrone, quien compitió en la categoría de Hypercars y finalizó 12º. Mientras que José María Pechito López participó para los LMGT3 y terminó 15º.