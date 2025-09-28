Malas noticias para Gallardo: la sensible baja en River para el partido ante Deportivo Riestra

River se prepara para el cruce de este domingo ante Deportivo Riestra por la fecha 10 del Torneo Clausura, en el que buscará superar rápidamente la eliminación en la Copa Libertadores. Sin embargo, para este cruce, Marcelo Gallardo sufrió una sensible baja.

Para enfrentar al Malevo, el Muñeco no podrá contar con Enzo Pérez, quien sufrió sufrió un profundo corte en la eliminación en los cuartos de final de la Copa Libertadores frente a Palmeiras y no formará parte del plantel que jugará desde las 18 en el estadio Monumental.

De esta forma, el experimentado volante buscará volver a estar presente el próximo jueves cuando River enfrente a Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina.

Pero la buena noticia para Gallardo es que volverá a contar con Juan Carlos Portillo, quien tuvo que salir en el primer tiempo del encuentro frente a Palmeiras. El ex Talleres había sufrido un traumatismo en la cresta ilíaca y si bien su presencia como titular estaba en duda, finalmente integró la lista de concentrados.

Más allá de la chance de subirse a la cima, es probable que Gallardo reserve algunos jugadores debido al desgaste del miércoles y porque el jueves jugará otro partido eliminatorio ante Racing.

La probable formación de River ante Deportivo Riestra por el Torneo Clausura

Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Milton Casco; Agustín De la Cuesta, Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Ignacio Fernández; Maximiliano Salas y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.