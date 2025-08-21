Sin Messi y con un doblete de Suárez, Inter Miami le ganó a Tigres y avanzó a semifinales de la Leagues Cup

Inter Miami venció a Tigres de México por 2-1 en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, por los cuartos de final de la Leagues Cup 2025, y quedó entre los mejores cuatro equipos de la competición.

Sin Lionel Messi por lesión, el partido marcó un reencuentro de campeones del mundo y excompañeros en Atlético de Madrid: Rodrigo De Paul contra Ángel Correa. El ex San Lorenzo fue uno de los anotadores de la jornada.

The Luis Suárez goal that sent Inter Miami to the Leagues Cup semifinals 🎯



(via @InterMiamiCF) pic.twitter.com/W2PI9ItJUP — B/R Football (@brfootball) August 21, 2025

Luis Suárez fue la llave del gol para el equipo de Javier Mascherano. El Pistoler convirtió por duplicado de penal y selló el pase de ronda de los locales. Ahora, Inter Miami espera conocer su próximo rival cuando se resuelva la llave entre Toluca y Orlando City.

Luis Suárez no falla desde el punto penal 😮‍💨🇺🇾 pic.twitter.com/riUwtL0W0b — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 21, 2025

Por qué no jugó Lionel Messi en Inter Miami vs. Tigres

El partido entre Inter Miami y Tigres por la Leagues Cup parecía ser el escenario en el que Lionel Messi iba a regresar a este torneo, pero el astro argentino todavía no se recuperó por completo de la lesión muscular que sufrió contra Necaxa y no estará ni en el banco para cuando comience el encuentro.

La ausencia del capitán del equipo se confirmó cuando el plantel arribó al estadio. Si bien Messi acompañó al resto de la delegación, el Diez no vistió la indumentaria oficial y se dirigirá directo hacia la tribuna para ver el partido, tal como lo viene haciendo en los últimos días.