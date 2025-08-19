Independiente de Neuquén se metió entre las ocho mejores de la Liga Federal U17 de básquet

Remolina, camino al aro en la cancha de 9 de Julio. Las Rojas están en la instancia semifinal. (Gentileza)

Independiente de Neuquén se alista para su histórica participación en la Liga Nacional Femenina de básquet, pero antes de encarar esa competencia, sigue su marcha con las divisiones formativas y las U17 se metieron entre las mejores ocho del país. En la etapa interconferencias, terminaron con registro de 2-1 y fueron escoltas de 9 de Julio de Bahía Blanca, que aprovecharon al máximo la condición de local.

Ahora, Rojas y bahienses se medirán con Lanús y Vélez, en uno de los dos cuadrangulares semifinales. El otro cuarteto lo integran Paracao de Paraná, Náutico Avellaneda (Rosario), Municipalidad de Luján de Cuyo (Mendoza) y Bolivar (Villa Carlos Paz). Ambos se jugarán entre el 29 y 31 de agosto.

Dos triunfos y una caída

Las Rojas fueron dirigidas por Darío Coronel y en la primera presentación pisaron fuerte sobre Bahiense del Norte, por 79-70. La rompió Sofía Delluchi, con 31 puntos y 8 rebotes (42 de valoración), seguida por Hanna Quintero, dueña de 12 puntos y 8 rebotes. Los parciales fueron 27-17, 48-41 y 66-54.

En la segunda presentación, las chicas de Independiente fueron dominadas por 9 de Julio, que ganó por un claro 91-60. Sofía Delluchi (18), Abril Fernández (11) y Clara Remolina (8) terminaron con buenos números, pero las locales fueron muy superiores, de la mano de Delfina Alves (22), Isabella Roldán (19) e Isabella Larrasolo (18).

En el definitorio partido hubo duelo de vecinas y las Rojas superaron a Centro Español de Plottier por 71-60, con parciales de 23-14, 34-27 y 47-43. El 24-17 del último cuarto fue clave para asegurar la victoria. Delluchi otra vez estuvo imparable, con 19 puntos y 17 rebotes, muy bien secundada por Maia Grittini (11), Hanna Quintero (8) y Abril Fernández (8). En las Gallegas sobresalieron Isis Inda (19), Ernestina Pacheco Kolff (15) y Delfina Pérez (8).

Fernández (10) y Delluchi, claves en las Rojas. (Gentileza)

El plantel de las Rojas

Además de las mencionadas Delluchi, Remolina, Fernández, Quintero y Grittini, las Rojas fueron representadas por Almendra Caligari, Josefina Miranda, Guadalupe Morsucci, Lara Fava, Priscila Tramannoni, Sofía Bonotti y Agostina Franquez.