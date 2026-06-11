El PRO toma distancia del oficialismo y evalúa apoyar la interpelación a Adorni

El PRO endureció su posición y analiza la posibilidad de acompañar un pedido de interpelación.

El escándalo que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, comenzó a generar tensiones dentro de los principales aliados parlamentarios del Gobierno. En las últimas horas, el PRO endureció su posición y analiza la posibilidad de acompañar un pedido de interpelación en la Cámara de Diputados.

La señal más contundente llegó a través de un comunicado partidario impulsado por el espacio que conduce Mauricio Macri. Allí, el partido cuestionó las explicaciones brindadas por Adorni respecto de su situación patrimonial y sostuvo que “un funcionario no puede decirles a los argentinos y al Congreso que no ocultó nada, y después admitir que sí lo hizo”.

Desde el PRO remarcaron que la transparencia es un requisito indispensable para sostener la confianza pública y advirtieron que las controversias que rodean al funcionario libertario pueden afectar el proceso de cambio impulsado por el Gobierno nacional.

Debate interno en Diputados

Más allá del comunicado, la discusión también se trasladó al Congreso. La oposición volverá a impulsar un pedido de interpelación contra Adorni y, según fuentes partidarias, el PRO aún no definió una postura definitiva.

Dentro del bloque que encabeza Cristian Ritondo existen posiciones divididas. Mientras algunos legisladores consideran que acompañar la iniciativa podría beneficiar políticamente al kirchnerismo, otros sostienen que las explicaciones del funcionario resultan insuficientes y justifican una revisión de la postura adoptada hasta ahora.

“No es ni un sí ni un no, pero está en revisión”, señalaron desde el espacio, donde admiten que el caso abrió un debate interno sobre el nivel de respaldo que debe brindarse al Gobierno en esta situación.

Crecen las diferencias

El endurecimiento del PRO marca un cambio respecto de la actitud que había mantenido durante los últimos meses, caracterizada por un acompañamiento casi incondicional a varias de las iniciativas impulsadas por el oficialismo.

Referentes del partido reconocen que el caso Adorni generó incomodidad y que esperan una respuesta más contundente por parte de la Casa Rosada. Incluso, algunos dirigentes consideran que el Gobierno debería tomar medidas para evitar que la polémica continúe escalando y afecte la agenda política.

Por ahora, la decisión final sobre una eventual interpelación se definirá en el ámbito parlamentario, donde el PRO buscará consensuar una posición común antes de la próxima ofensiva opositora en Diputados.

Con información de TN.