Solana Sierra hizo historia en el WTA 125 de Mallorca con la presencia de Gabriela Sabatini

Solana Sierra sacó chapa en España y se consagró campeona del WTA 125 de Mallorca. La tenista argentina superó con autoridad a la serbia Lola Radivojevic por 6-3 y 6-1 en una final que se demoró por la lluvia en la isla española. El broche de oro estuvo en la consagración, cuando la joven marplatense recibió el trofeo en manos de Gabriela Sabatini, emblema del tenis femenino argentino.

Con un tenis sólido y agresivo desde el inicio, Sierra, que llegó al certamen en el puesto 86° del ranking mundial, impuso el ritmo del partido. En el primer set quebró tres veces el servicio de su rival y sólo cedió su saque en una oportunidad para adelantarse 6-3.

En el segundo parcial, la argentina fue contundente porque logró dos quiebres consecutivos, se colocó rápidamente 5-0 y cerró el encuentro con un categórico 6-1, en apenas una hora y 19 minutos de juego.

De esta manera, la joven tenista de 21 años, sumó su cuarto título de la temporada y el segundo en la categoría WTA 125, luego de su consagración en Antalya, Turquía, a comienzos de año. Con este triunfo, ascenderá al puesto 71° del ranking WTA, asegurándose finalizar 2025 dentro del Top 100, una marca clave para su proyección internacional.

Además, la consagración tuvo un momento especial porque Gabriela Sabatini, la mejor tenista argentina de la historia y embajadora del torneo, fue la encargada de entregarle el trofeo a la campeona.

Visiblemente emocionada, Sierra tomó el micrófono y agradeció a la extenista. «He pasado unas semanas bastante malas, así que gracias a mi equipo por estar siempre. Disfruté mucho este torneo y fue una ayuda importante tener a Gabriela acá», aseguró.

