El tenista monegasco venció a su primo en la final y se llevó el título, tras conseguir una increíble racha: ganó 9 partidos en 11 días. Los detalles.

Valentin Vacherot hizo historia: ganó el Masters 1000 de Shanghai y es el campeón con el ranking más bajo

Este domingo se disputó la final del Masters 1000 de Shanghai. En una insólita final, Valentin Vacherot volvió a dar el batacazo, venció a Arthur Rinderknech y se quedó con el título en China.

El partido decisivo fue protagonizado por dos primos hermanos. Increíblemente, el lazo familiar los unió y ambos terminaron abrazados a pesar del resultado final. Cuando parecía que tendríamos un Djokovic – Medvedev, ambos sorprendieron y ganaron sus partidos. El reciente campeón bajó a un Nole tocado y el francés venció en tres sets al ruso.

En la final de este domingo, el oriundo de Mónaco comenzó perdiendo. El primer set se lo llevó Rinderknech con un 6-4. Luego, el francés comenzó a fallar y Vacherot con un gran juego y una elevada eficacia en el servicio, ganó los siguientes sets con un doble 6-3.

Rinderknech y Vacherot, los primos finalistas de Shanghai.

Vacherot comenzó el torneo desde la Qualy y siendo el número 204 del mundo. Tras este increíble hito, escalará más de 150 posiciones y se ubicará como 40° en la actualización de este lunes del ranking ATP. Además, rompió un inédito récord: se convirtió en el campeón de un Masters 1000 con el ranking más bajo de la historia.

La historia del año: dos primos finalistas en Shanghai

A lo largo del torneo, la historia familiar tomó relevancia en el mundo tenis. Pero nadie pensó que terminaría de esta manera. Vacherot y Rinderknech son primos directos, ya que sus madres son hermanas. En cada uno de los partidos, ambos se acompañaron y se dieron aliento desde la tribuna hasta que se encontraron en la final.

El francés, que tiene más recorrido en el circuito, fue quien impulsó la carrera del campeón. Tras llegar a la Universidad de Texas en 2016, Rinderknech le aconsejó a su entrenador que lo convocara: «Mi primo es bueno, va a venir a jugar con nosotros», dijo.

Luego de que recibiera el trofeo, Vacherot recordó la situación y le agradeció a su primo: «Si no hubiera entrado a Texas, no estaría aquí hoy. Esto es posible gracias a vos», sentenció, visiblemente emocionado.

Para cerrar, Vacherot remarcó su asombro ante esta emotiva historia: «Creo que hoy hay dos ganadores: una familia que ganó. Para el tenis, esta historia es simplemente increíble«