Mundial Sub 20: los tres titulares de la Selección Argentina que no estarán presentes frente a Colombia

Argentina venció a México y se clasificó a las semifinales del Mundial sub 20. La albiceleste enfrentará a Colombia por un pase a la final y tendrá bajas sensibles para este partido. Los detalles.

La Selección Argentina venció a México y se metió en las semis del Mundial Sub 20

La Selección Argentina se metió en las semifinales del Mundial Sub 20. La albiceleste venció este sábado a México por 2-0, con goles de Maher Carrizo y Mateo Silvetti. Con este triunfo, se metió entre los cuatro mejores tras 18 años: la última vez que lo había logrado fue en Canadá 2007, donde terminó levantando el título.

En semis se verá las caras contra Colombia. El equipo cafetero derrotó 3-2 a España, en un partido lleno de emociones y remontadas. Con este resultado, un representante de CONMEBOL estará presente en la gran final.

Las bajas de la Selección Argentina: los futbolistas que no estarán presentes vs Colombia

Tras la gran victoria frente a México y la clasificación a semifinales, Diego Placente rearma el equipo y ya sabe que tendrá algunas bajas para el próximo encuentro.

El DT de la Selección Argentina no contará con tres futbolistas titulares para el partido frente a Colombia. La primera baja confirmada es la de Álvaro Montoro. El futbolista de Botafogo sufrió una fractura de clavícula por una mala caída en el partido contra Nigeria y quedó descartado por el resto del torneo.

El otro delantero que no estará disponible será Maher Carrizo. El jugador de Vélez, que abrió el marcador vs México, recibió la segunda amarilla y se perderá las semis. La figura de la Selección podrá regresar al equipo en una posible final.

La Selección también tendrá un ausente en defensa para este partido clave. Valente Pierani salió reemplazado en el primer tiempo frente a México y este domingo se confirmó lo peor: tiene una distensión en la rodilla que lo marginará de lo que resta de la competencia.

Argentina vs Colombia por un pase a la final del Mundial Sub 20: ¿Cuándo se enfrentarán?

La Selección Argentina se medirá frente a Colombia por las semifinales del Mundial Sub 20 Chile 2025. En un duelo que estará cargado de emociones, la albiceleste y los cafeteros tratarán de meterse en el partido decisivo.

El encuentro será el próximo miércoles 15 a las 20. El partido se disputará en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. La final del torneo será el domingo 19, también en la capital trasandina.