Solana Sierra, la argentina que dio la primera sorpresa en Roland Garros

La bonaerense mostró un juego muy sólido y está en la egunda ronda del torneo de París. (Gentileza)

Solana Sierra protagonizó una gran sorpresa en el día I de Roland Garros. Derrotó a la británica Emma Raducanu, por 6-0 y 7-6(4), un resultado que le permitió conseguir su primera victoria en el cuadro principal del Grand Slam que se juega sobre polvo de ladrillo. La argentina, 68 del ranking WTA, dejó una imagen de solidez y madurez competitiva frente a una rival de peso.

Luego de sorprender con un categórico 6-0, la Raducanu (39°) logró su primer game e intentó equilibrar el desarrollo del partido. Sin embargo, la bonaerense se mantuvo fiel a su patrón de juego: tiros profundos y drop shots para sacarla del fondo de la cancha, una fórmula que le permitió adelantarse 4-1 con dos quiebres a favor.

Cuando el encuentro parecía encaminarse, la británica mostró credenciales de su pasado como top ten, reaccionó e igualó el marcador 5-5. La argentina no logró cerrar el partido en dos oportunidades con su servicio y el set terminó definiéndose en el tie-break, donde Sierra se impuso por 7-6 (4).

La felicidad de Solana

Sierra reconoció que el desarrollo del encuentro estuvo lejos de lo imaginado y valoró la manera en la que logró sostenerse en partido. “La verdad fue muy duro. Sabía desde el inicio que ella es una jugadora de experiencia y que iba a tener que jugar muy bien. Obviamente no esperaba arrancar 6-0 ni después estar 4-1 arriba”, explicó la marplatense.

“Creo que hay muchas cosas positivas: seguí intentando, aunque el marcador se me vino encima otra vez. Tenía muchas ganas de ganar, así que estoy muy contenta”, siguió Solana, quien ahora se medirá ante la vencedora la italiana Jasmine Paolini (13°) y la ucraniana Dayana Yastremska (45°).

Victorias de Tirante y Trungelliti

Thiago Tirante y Marco Trungelliti comenzaron con victorias su participación en Roland Garros y avanzaron a la segunda ronda del Grand Slam parisino tras imponerse con autoridad en sus respectivos debuts.

El platense derrotó al español Pablo Llamas Ruiz por 6-3, 7-6 (6), 6-7 (5) y 6-0 en un partido de más de tres horas y media. El argentino dejó atrás su reciente caída en Ginebra y mostró un tenis agresivo, sostenido por la potencia de su derecha y la solidez de su servicio; mientras que el de Mar del Plata hizo lo propio con el francés Kyrian Jacquet, por 6-4, 6-2 y 6-2.

Tirante, de gran 2026, tuvo un buen cominezo en el GS sobre polvo de ladrillo. (Gentileza)

La racha se cortó con Tomás Etcheverry, que llegó al torneo como el mejor argentino, pero no pudo con el portugués Nuno Borges, quien ganó en sets corridos, por 6-3, 6-4 y 6-2, en 2 horas y 25 minutos de juego.