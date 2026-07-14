Escándalo en una cárcel de Chubut: detuvieron a un abogado que quiso visitar a sus clientes con un kilo de droga

Un abogado defensor protagonizó un verdadero escándalo tras ser descubierto y detenido cuando intentaba ingresar cocaína y marihuana a la Unidad Federal N.º 6, ubicada en la ciudad de Rawson, provincia de Chubut. El insólito episodio fue confirmado oficialmente por la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, tras un exitoso operativo de requisa a cargo del personal del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

El hecho se desencadenó cuando el letrado se presentó en el establecimiento penitenciario con el objetivo de realizar una visita a dos de los ocho clientes que tiene alojados en esa dependencia federal.

Sin embargo, la jornada no transcurrió con normalidad. Según detallaron fuentes oficiales, tanto el abogado como los internos realizaron una serie de maniobras que llamaron fuertemente la atención de los guardias al momento de regresar al sector de control.

Drogas, tecnología y un arma blanca: qué llevó el abogado a la cárcel de Chubut

Frente a esta actitud sospechosa, los agentes penitenciarios decidieron avanzar con una inspección exhaustiva utilizando tecnología especializada para la detección de estupefacientes.

El procedimiento confirmó de inmediato las presunciones del personal: descubrieron que ocultaban entre sus prendas de vestir cerca de medio kilo de cocaína y medio kilo de marihuana. El contrabando no terminaba allí. Además de la droga, durante el operativo los efectivos lograron secuestrar un teléfono celular, tarjetas SIM y una navaja.

Todo el material incautado quedó automáticamente a disposición de la Justicia Federal, que ya inició una investigación formal por el intento de ingreso de estupefacientes y elementos prohibidos al interior del penal.

Qué dijo Alejandra Monteoliva sobre el «narcoabogado»

Tras conocerse el resultado del procedimiento, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, utilizó sus redes sociales para hacer eco de la noticia y destacar el accionar de los agentes penitenciarios. A través de su cuenta oficial en la plataforma X, la funcionaria compartió un video del operativo y lanzó un contundente mensaje.

NARCOABOGADO: EL SPF NO LE DEJÓ PASAR UNA



Fue a visitar a sus clientes presos y terminó bajo investigación.



Cuando volvieron a ingresar, el control del SPF encontró droga, un celular y hasta una navaja ocultos entre sus prendas.



En nuestras cárceles hay una regla clara: ley y… pic.twitter.com/Y7tF8qsHE4 — Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) July 13, 2026

“Un narcoabogado defensor intentó ingresar droga a una cárcel federal en la provincia de Chubut, pero lo descubrimos», expresó Monteoliva en su publicación. En la misma línea, la titular de la cartera de Seguridad concluyó con una fuerte advertencia sobre las políticas implementadas por el Gobierno nacional: «En nuestras cárceles hay ley y orden, y este abogado ahora necesita abogado”.