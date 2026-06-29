Solana Sierra salvó dos match points, se impuso ante Bondar y consiguió el primer triunfo argentino en Wimbledon
La marplatense derrotó a la húngara por 6-3, 5-7 y 7-5 y logró el primer triunfo albiceleste tras las derrotas de cinco representantes nacionales en el cuadro masculino. En la próxima ronda tendrá un exigente duelo ante Coco Gauff.
En una jornada que había comenzado con el pie izquierdo para Argentina en Wimbledon, tras las derrotas de Marco Trungelliti, Camilo Ugo Carabelli, Thiago Tirante, Sebastián Báez y Juan Manuel Cerúndolo, Solana Sierra (56°) se impuso frente a Anna Bondar (74°) y maquilló el saldo albiceleste en Londres.
En el primer set, la marplatense quebró de entrada, pero Bondar respondió de inmediato con otro break y marcó la tónica de lo que sería el encuentro, que tuvo 18 quiebres en total (10 para la argentina y ocho para la hungara). Más adelante, Sierra volvió a romper el saque rival para ponerse 3-2 y, desde ahí, sostuvo la diferencia con un nuevo quiebre para quedarse con la primera manga por 6-3.
En el segundo parcial volvieron a intercambiarse varios breaks. Bondar llegó a estar 5-3 arriba, pero la argentina reaccionó e igualó 5-5. Sin embargo, perdió nuevamente su servicio y la húngara confirmó con el suyo para llevarse el set por 7-5.
En la manga decisiva, Sierra comenzó mejor y se colocó 4-2 arriba con saque a favor. Sin embargo, cedió dos veces su servicio y quedó 5-4 abajo. Bondar tuvo la oportunidad de cerrar el partido con su saque y dispuso de dos match points cuando estaba 15-40, pero la argentina reaccionó, recuperó el quiebre e igualó el marcador.
Luego sostuvo su servicio tras levantar un break point para ponerse 6-5 y terminó definiendo -en línea con un partido marcado por la inestabilidad desde el saque- con un nuevo quiebre pese a estar 0-40 abajo, para quedarse con un triunfazo y avanzar a la segunda ronda de Wimbledon, donde tendrá un duelo exigente ante la estadounidense Coco Gauff (7°).
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