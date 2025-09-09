Sorpresa: Max Verstappen correrá con Ferrari

Max Verstappen (RedBull) viene de una tremenda victoria en el Gran Premio de Monza, donde dejó en el camino al dueto de McLaren, Lando Norris y Oscar Piatri, y dejó en claro porqué es el cuádruple campeon vigente de la Fórmula 1.

Ahora habrá un fin de semana libre antes de la próxima carrera, que será el GP de Azerbaiyán, en Baku, pero Súper Max no lo dedicará al descanso. Todo lo contrario: se lucirá en el Nordschleife de Nürburgring, el circuito más largo y peligroso del mundo, con 22 kilómetros y 176 curvas.

De ese modo se producirá su aterrizaje en la Nürburgring Endurance Series (NLS), según informó Auto Motor und Sport, y la sorpresa es que lo hará con una Ferrari. Es la 296 GT3, con la que ya hizo algunos ensayos en la mencionada pista. Incluso en esas prácticas estableció un récord de vuelta no oficial.

Ojo al dato: Verstappen tiene que conseguir la licencia

Hay un requisito que Max Verstappen deberá cumplir para poder competir en la NLS: obtener la licencia específica para pruebas y carreras en este trazado, para lo cual deberá formar parte del curso que se brindará el próximo viernes, que además del desempeño en pista incluye clases teóricas.

Sin embargo, la normativa impide que el neerlandés acceda directamente a la Ferrari 296 GT3 y tras obtener el permiso tendrá que competir con un vehículo de menor potencia, por lo que el sábado se treparía a un Porsche Cayman GT4 CS del equipo Lionspeed GP.

El modelo de Ferrari que correrá Max en la NLS. (Gentileza)

Los reglamentos contemplan una vía rápida para pilotos de la categoría Platinum como Verstappen. Si corre con un GT3 y otro coche diferente el mismo sábado, y completa 14 vueltas sin penalización, podrá obtener la licencia en una sola jornada, lo que le evitaría una segunda salida el domingo.

El Nordschleife de Nürburgring es un trazado completamente diferente a los convencionales. Es más largo y tiene sectores rápidos, curvas ciegas, otras peraltadas, subidas, bajadas y hasta una recta de tres kilómetros. Y no tiene las defensas que sí se encuentran en las habituales pistas de la Fórmula 1.

Al margen de esa experiencia del campeón de la F1, lo que hizo ruido fue el vínculo con la escudería italiana. ¿Podrá ser este vínculo entre Max y Ferrari el prólogo de un salto a uno de los coches del Cavallino Rampante en la Fórmula 1?