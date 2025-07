El mercado de pases en la Fórmula 1: ¿Qué pasará con Franco Colapinto en la temporada 2026?

Verstappen fue confirmado en Red Bull. Colapinto no tiene certezas a futuro. (Archivo)

Todavía no llegó el parate de mitad de temporada para la Fórmula 1, pero muchas miradas ya están puestas en el 2026. No solo por la llegada del nuevo reglamento y el desembarco de Cadillac como el undécimo equipo equipo, sino también por el mercado de pases de pilotos. Por estos lados, claro está, habrá que estar muy atentos al futuro de Franco Colapinto, quien atraviesa una temporada irregular en Alpine y por eso no hay demasiadas certezas.

En las últimas horas se confirmó la continuidad de Max Verstappen en Red Bull, tras los rumores que postulaban una llegada explosiva suya a Mercedes para 2026, por lo que el mapa se reconfiguró otra vez. Lo que falta confirmar, entre otras cosas, es el compañero del múltiple campeón.

La situacion de Alpine

Nadie duda de que Pierre Gasly será el piloto N° 1 de Alpine para la próxima temporada. En cambio, por resultados, Franco Colapinto está bajo la lupa y deberá mejorar su producción. Dependerá del segundo tramo del año que pueda hacer el argentino con un auto de flojísimo rendimiento.

El estonio Paul Aron (en F2) y el australiano Jack Doohan siguen contratados, y también sonó Valtteri Bottas como una variante. El finlandés es el tercer piloto de Mercedes, que motorizará al equipo desde 2026 y asoma como una opción, pero la realidad es que el team francés no da señales de cara al futuro.

McLaren y Ferrari siguen igual

Lando Norris y Oscar Piastri continuarán en McLaren, el equipo que domina cómodamente el 2025. Habrá que ver si la pelea entre ambos por el título mundial de pilotos, que por ahora lidera el australiano, puede generar algún temblor en lo que queda de la temporada.

Ferrari, por su parte, tiene contratos vigentes con Charles Leclerc y Lewis Hamilton. No se esperan cambios de cara a un 2026 que, con las modificaciones reglamentarias, es un barajar y dar de nuevo que renueva esperanzas.

Así siguen Red Bull y Mercedes

Red Bull se aseguró a Verstappen, con vínculo firmado hasta 2028. Además, se presume que Yuki Tsunoda no continuará ante la salida de Honda como motorista. Isack Hadjar pica en punta para dar el salto desde Racing Bulls, con Liam Lawson un paso atrás. En Mercedes, Toto Wolff ya confirmó que se quedará con George Russell y Andrea Kimi Antonelli para la próxima temporada.

La F1 promedia su temporada 2025, pero a la vez se rearma para el 2026.

Sin cambios en Aston Martin y Haas

Fernando Alonso y Lance Stroll seguirán en Aston Martin, uno de los equipos que apostó más fuerte para el reglamento 2026 con la incorporación del ingeniero Adrian Newey, considerado como uno de los constructores más brillantes de la historia. En Haas, de no haber un movimiento inesperado, Esteban Ocon y Oliver Bearman se van a mantener como la pareja de pilotos del team estadounidense para 2026.

Los planes de Racing Bulls, Audi y el novato Cadillac

Em Racing Bulls, tanto Lawson como Hadjar tienen condiciones como para pelear por un asiento en el ‘hermano mayor’. Desde atrás asoma el talentoso inglés Arvid Lindblad, figura de la F2 con 17 años, llamado a ser el «nuevo Verstappen».

La marca alemana Audi tomará la estructura de Sauber y, en principio, mantendría a Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto como pilotos titulares para la temporada que viene. Tuvieron un andar irregular, pero el equipo apuesto a sostener la confianza, al menos, por un año más.

Cadillac es otro de los que no da demasiadas señales y por eso abundan los rumores. El propio Bottas, Sergio Checo Pérez, Mick Schumacher y Colton Herta -figura de la IndyCar estadounidense- son algunos de los nombres que sonaron, aunque por ahora no hay nada confirmado.