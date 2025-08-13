TC2000 en Roca: la venta de entradas marcha a buen ritmo rumbo al fin de semana

La fecha del TC2000 en General Roca es un clásico del automovilismo nacional y la cuidad lo recuperará después de seis temporadas. Para la sexta fecha del calendario, se hicieron diferentes arreglos en el autódromo, que lucirá muy renovado ara este histórico regreso.

“Se arreglaron distintos sectores como alambrados, pintura en las tribunas, pianitos, ingresos y boxes. Se trabajó también en las medidas de seguridad y cartelería. En líneas generales fueron trabajos de embellecimiento del circuito y mantenimiento para que todo funcione con normalidad”, explicó Goyo Martínez, titular de la AVGR.

La venta de entradas para el TC2000 en Roca

Con respecto a la venta de entradas, el titular de la Asociación Volantes de General Roca anticipó que marcha a buen ritmo, los aficionados muestran interés y se espera que siga en aumento a medida que se acerca el fin de semana. «Hay mucho interés por adquirir las entradas de manera anticipada y seguramente entre viernes y sábado seguirá creciendo», manifestó Goyo Martínez, presidente de la AVGR.

Vale recordar que las entradas generales tiene un costo de 20.000 pesos y son válidas para las jornada de sábado y domingo del TC2000 en General Roca.

En ese sentido, los tickets ya están a la venta en la plataforma de Entrada Uno. Para el sector general, el valor es de $20.000, mientras que para el sector Boxes, el precio es de $35.000.

La presentación oficial de la competencia del TC2000 en Roca

Por otraparte, desde la Asociación Volantes anunciaron la presentación de la competencia en Roca. La misma se realiazará en el Hotel Casino Del Rio de General Roca ubicado en la calle Cerro Tronador 350.

Será la presentación de la 6º fecha del 46° Campeonato Argentino de TC2000 y de la Copa Rookie Latam, que junto al Campeonato Argentino de Fórmula Nacional, volverán al Autódromo Parque Ciudad de General Roca, Río Negro, luego de seis años.

Por su parte, el actual campeón Leonel Pernía confirmó que no estará presente en el autódromo roquense. «Hemos pegado un salto grande y era momento de empezar a recuperar en el campeonato, lástima el golpe en 9 de Julio que nos restó muchas posibilidades y ahora no podemos ir a General Roca. Sin duda que cuando volvamos vamos a estar competitivos y ganaremos carreras de acá a fin de año con Honda en TC2000«, expresó el bonaerernse.

Sin embargo, Pernía analizó su presente en la categoría, como así también confirmó su ausencia en Río Negro.

«En el TC2000 erramos en el concepto inicial del auto, que era algo que podía pasar, pero rápidamente el equipo se repuso y en la cuarta carrera hicimos la pole position, además estábamos bien con Tiago en la fecha anterior.