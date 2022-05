Alexander Zverev terminó con el sueño de Carlos Alcaraz en Roland Garros

El joven fenómeno español de 19 años Carlos Alcaraz, que soñaba con su primera semifinal en un Grand Slam, fue eliminado por Alexander Zverev en los cuartos de final de Roland Garros. Ahora, el alemán se jugará el boleto a la final contra Novak Djokovic Rafael Nadal.

En 3 horas y 18 minutos de un partido en el que salvo en algunos momentos, Alcaraz no fue el jugador que acostumbra (cometió 56 errores no forzados) y el número 3 del mundo impuso su servicio letal para ganar por 6-4, 6-4, 4-6 y 7-6 (9/7).

Pese a los intentos de Alcaraz por desesperar al alemán, Zverev se mostró muy paciente para buscar el fallo del español, apoyado mayoritariamente por el público que llenó la Philippe Chatrier.

Con posibilidades de meterse en su primera semifinal de un Grand Slam, Alcaraz comenzó nervioso, con demasiados errores y sin hacer daño con su juego, lo que le terminó costando el primer set en 43 minutos, tras ceder el saque en el quinto juego.

Back in the final 4️⃣@AlexZverev defeats Carlos Alcaraz 6-4, 6-4, 4-6, 7-6(7) to advance to his second successive semi-final in Paris.#RolandGarros pic.twitter.com/dajAihyAOP