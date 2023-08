Báez y Etcheverry ganaron en el ATP de Kitzbuhel y serán rivales en semifinales

El ATP 250 de Kitzbühel en Austria ya tiene asegurado un finalista argentino. El platense Tomás Etcheverry, máximo favorito al título, avanzó hoy a las semifinales tras imponerse sobre el colombiano Daniel Galán por 6-7 (6-8), 6-3 y 6-4 y se enfrentará a su compatriota Sebastián Báez, quien previamente había superado al eslovaco Alex Molcan por 6-4 y 6-3.

Etcheverry, de 24 años y ubicado en el puesto 34 del ranking mundial de la ATP, le ganó un durísimo partido a Galán (76) que se extendió durante 3 horas y 10 minutos, para llegar a su tercera semifinal en 2023, las anteriores en Santiago de Chile, y Houston, torneos en los que perdió recién en la final.

El platense, cuartofinalista este año en Roland Garros, jugará mañana ante el bonaerense Báez (72), vencedor en el partido previo de cuartos de final del eslovaco Molcan (120) en sets corridos y luego de una 1 y 26 minutos de juego.

Just Etch-ing it 😉@tometcheverry's search for a first ATP title continues, as he defeats Galan 6-7 6-3 6-4 to reach the last 4 in Kitzbuhel.#GeneraliOpen pic.twitter.com/ZfLfJ5eXe2