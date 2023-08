El fuerte cruce entre Messi y Araujo: qué dijo jugador del Orlando City

El clásico del Sol entre el Inter Miami y Orlando City por los 16avos. de final de la Leagues Cup generó expectativa y el astro rosarino volvió a brillar pero también tuvo sus momentos candentes, en especial con el uruguayo César Araujo, jugador del rival.

Todo inició sobre el final de la primera etapa cuando Messi tenía la pelota y se sacó de encima con el brazo a Araujo y salió despedido. Luego en una nueva disputa, el volante del Orlando City quiso sacar ventaja pero el árbitro cobró una infracción a favor del Inter.

Cuando parecía que el cruce entre ambos jugadores había terminado en el campo de juego, ambos futbolistas continuaron la discusión mientras caminaban a la zona de vestuarios tras finalizar el primer tiempo con un empate parcial (1-1) entre ambos elencos.

En el acalorado intercambio se pudo observar que Messi se tapaba la boca mientras hablaba pero no fue así en el caso del volante uruguayo, al que las cámaras oficiales de transmisión oficial sí pudieron captar.

“Pero, ¿por qué?… No, ¡estás loco, vos!”, fueron las palabras que se pudieron leer de los labios de Araujo. Mientras Messi caminaba, un asistente técnico le ofreció agua, a lo que el argentino se negó para poder continuar con la discusión.

El Clásico del Sol estuvo CALIENTE… En el cierre del primer tiempo, Messi tuvo un cruce con el uruguayo César Araujo.



La secuencia terminó cuando el cuarto árbitro del partido intercedió para calmar los ánimos y los jugadores de ambos equipos finalmente ingresaron al túnel para dirigirse a los vestuarios.

Después del partido que terminó con triunfo para el Inter Miami por 3-1, el uruguayo minimizó la situación y no reveló detalles del áspero diálogo: «son cosas del partido que quedan ahí. No hay ninguna anécdota. La anécdota es que jugué contra el mejor del mundo, eso es lo que me va a quedar», expresó César Araujo.