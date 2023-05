Cachín ganó el mejor partido de su carrera en el Masters 1000 de Madrid

El cordobés Pedro Cachín avanzó hoy a los octavos de final del Masters 1000 de tenis de Madrid, al vencer al estadounidebse Frances Tiafoe por 6-1 y 7-6 (7-2), en una jornada en la que el bonaerense Sebastián Báez quedó eliminado al caer ante el griego Stefanos Tsitsipas.

Cachín, ubicado en el puesto 67 del ranking mundial de la ATP, ratificó su buen momento en el circuito de polvo de ladrillo y eliminó al estadounidense Frances Tiafoe (11), en la mejor actuación de su carrera como profesional, al cabo de 1 hora y 22 minutos.

El nacido en Bell Ville, quien venía eliminar al porteño Francisco Cerúndolo (30), número 1 de Argentina, superó hoy con autoridad al norteamericano Tiafoe, quien había vencido en la fase anterior del torneo al platense Tomás Martín Etcheverry (59).

CACHIN FIRE ❤️‍🔥🇦🇷



World No.67 @pecachin1 knocks out Tiafoe 6-1 7-6(2) to move into the last 16 in Madrid!#MMOpen pic.twitter.com/jVIcscMj9Z