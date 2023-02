Carlos Alcaraz, una ráfaga de tenis que pasó por Buenos Aires y ganó el Argentina Open

Apenas cedió un set en cuatro partidos, jugó para la gente y se dio el gusto de levantar el trofeo que estaba esperándolo exclusivamente a él. Carlos Alcaraz volvió al circuito con su presentación en el ATP 250 de Buenos Aires y se quedó con el título tras la final ganada sobre Cameron Norrie por 6-3 y 7-5.

El español venía de una lesión que no le había permitido jugar en Australia y lo relegó al segundo lugar del ranking mundial. En el Argentina Open fue amo y señor, en un torneo que además de tenerlo como campeón le permitió ir soltando de a poco su tenis.

Incluso con algún momento incertidumbre, fue por lejos el mejor de la semana para así levantar los brazos en el polvo de ladrillo de la cancha central Guillermo Vilas, del Buenos Aires Lawn Tenis Club.

La gente se rompió las manos para aplaudirlo en cada punto. El público supo desde que compró la entrada que la carrera del pibe está destinada a cosas cada vez más grandes y que hay que disfrutarlo cuando se pueda.

Durante media semana, el oriundo de El Palmar, España, desparramó su talento y dejó en claro que este año intentará destronar rápidamente a Novak Djokovic. Con apenas 19 años, Alcaraz se perfila para dominar el circuito tenístico mundial por muchos años y su paso por Buenos Aires será recordado.

«Intento no ponerme esa presión, mostrar el mejor nivel que tengo, disfrutar en pista. Siempre es bonito ganar títulos y vamos a eso», declaró tras la consagración y además agradeció al público: «Aparte del título me llevó el cariño que he recibido desde un primer momento. Eso es único, el cariño de todos me hizo sentir como en casa».

Alcaraz estuvo cuatro meses sin jugar y volvió en gran forma. Antes, había superado a los serbios Laslo Djere y Dusan Lajovic y a su compatriota Zapata Miralles en semis.

Alcaraz y una final con pocas fisuras

Con un quiebre en el primer set, el español fue sólido y contundente para hacerse del primer set con un 6-3 que lo puso arriba. La solvencia de su saque siempre es un arma importante y así comenzó en el partido decisivo ante Norrie.

La final era dominada por «Charly», salvo tramos excepcionales, hasta que estuvo 5-2 arriba en el segundo set. Fue entonces que el británico reaccionó con pelotas profundas, recuperó su quiebre y mostró lo mejor de su tenis para igualar la segunda manga 5-5.

Pero una vez más, Alcaraz sacó a relucir su calidad en el momento decisivo. Recuperó efectividad con su saque, lo puso contra las cuerdas a Norrie y despejó las sombras que asomaban con un toque sutil en el último punto.

A Champion's Return 🔆



The moment @carlosalcaraz finished his week in Buenos Aires by winning the title! pic.twitter.com/6BNF80xJ5V — Tennis TV (@TennisTV) February 19, 2023