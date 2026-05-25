Javier Milei encabeza los actos patrios por el 25 de Mayo: quiénes están confirmados y cuáles son las ausencias

El presidente Javier Milei encabezará hoy las celebraciones oficiales por el aniversario de la Revolución de Mayo. La jornada institucional servirá de marco para un reencuentro de la primera línea del oficialismo y los bloques aliados, en medio de las tensiones internas y las especulaciones por las candidaturas de cara al 2027.

La actividad oficial iniciará en la Plaza de Mayo con el tradicional izamiento de la bandera nacional, continuará con el oficio del Tedeum en la Catedral Metropolitana a cargo de monseñor Jorge García Cuerva, y concluirá con un acto conmemorativo en el Cabildo junto al Regimiento de Patricios.

Las ausencias al tedeum del 25 de mayo: Victoria Villarruel y el ala de Santiago Caputo

El mapa de presencias y ausencias marca el pulso político de la fecha patria dentro del oficialismo. A diferencia de la celebración anterior, la vicepresidenta Victoria Villarruel no fue invitada. Desde su entorno señalaron que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, la excluyó de la lista oficial, profundizando el distanciamiento con el mandatario.

En paralelo, Santiago Caputo y su equipo tenían previsto mantener el perfil bajo que los caracteriza y no asistirán a los actos. Por este motivo, la agrupación «Las Fuerzas del Cielo» no enviará representantes. El único presente de ese grupo será el legislador bonaerense Nahuel Sotelo.

Los confirmados al tedeum: mayoría del «karinismo» y bloques aliados este 25 de mayo

Por el contrario, el bando alineado con la Secretaría General de la Presidencia registrará una fuerte representación en la Catedral:

Asistirán el jefe de Gabinete, Manuel Adorni —objeto de denuncias por presunto enriquecimiento ilícito—, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem , y el armador bonaerense Sebastián Pareja . Estaba invitada la legisladora porteña Pilar Ramírez, aunque su presencia estaba en duda por problemas familiares.

—objeto de denuncias por presunto enriquecimiento ilícito—, el titular de la Cámara de Diputados, , y el armador bonaerense . Estaba invitada la legisladora porteña Pilar Ramírez, aunque su presencia estaba en duda por problemas familiares. Estarán los jefes de bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni (Diputados) y Patricia Bullrich (Senado), mostrando nuevamente en público al Presidente con su exministra de Seguridad.

El reencuentro con Jorge Macri y la incógnita de Kicillof

El izamiento de la bandera en Plaza de Mayo propiciará un nuevo encuentro entre Milei y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Tras tensiones previas en el inicio de la gestión, el mandatario local consolidó un acercamiento basado en coincidencias en seguridad y el acuerdo por la deuda de coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires.

Por su parte, la presencia del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, principal referente de la oposición, se mantuvo en duda hasta último momento, calificada como «no confirmada ni descartada» por su círculo íntimo.

Al finalizar las celebraciones, Milei caminará hacia la Casa Rosada para encabezar una reunión de Gabinete destinada a tratar de reordenar a su equipo frente a las acusaciones cruzadas y los desafíos legislativos.