Cerúndolo no pudo con Sinner y se despidió del ATP de Viena

El argentino Francisco Cerúndolo perdió hoy frente al italiano Jannik Sinner por 7-5 y 6-3 y se despidió en los octavos de final del ATP 500 de tenis de Viena, en Austria.

Cerúndolo, ubicado en el puesto 29 del ranking mundial, fue derrotado por el promisorio joven italiano Sinner (12), luego de 1 hora y 30 minutos de enfrentamiento.

El argentino, nacido en la Ciudad de Buenos Aires, había debutado en el torneo de Viena el lunes pasado con una victoria sobre el austríaco Filip Mosolic (150) por 6-3 y 6-3.

