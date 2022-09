Cerúndolo quedó conforme a pesar de las derrotas en la Copa Davis

Francisco Cerúndolo tuvo su bautismo en la Copa Davis y le tocó enfrentar al mejor tenista de los rivales en el grupo A, tanto frente a Italia como ante Croacia. Gentileza.

Francisco Cerúndolo tuvo su primera experiencia de Copa Davis en un contexto complicado, de visitante, en un estadio bajo techo por primera vez en su campaña, y con ajustadas derrotas ante los dos mejores singlistas de los rivales, como fueron el italiano Jannik Sinner, en el lugar 11 del mundo en el ranking ATP y el croata Borna Coric, quien está 26.

“No es nada fácil debutar y salir a jugar el single 1 para Argentina contra dos jugadores que vienen jugando increíble, creo que intenté darlo todo. No pude ganar, pero me tocaron dos piedras”, se sinceró el joven tenista, encargado de reemplazar a Diego Schwartzman.

Pese a no poder haber ganado, Cerúndolo se va de Italia con un balance personal interesante. Aseguró que “lo hice bastante bien en mis dos partidos, me gustó estar en esta Copa Davis, hice vibrar a los chicos que estaban en el banco, a la tribuna, miraba para afuera cada vez que ganaba un punto y estaban todos sacados, y pocas veces veo eso”.

Luego de perder el primer set ante Coric por 6-4, Cerúndolo pudo llevar al croata a tiebreak en el segundo y se imponía por 5-3 con su saque, y cuando tenía servido el set point erró una volea increíble que le dio vida al europeo.

Francisco reconoció que le gusto jugar la Copa Davis, en la que sufrió dos derrotas, pero mostró un buen desempeño. Gentileza.

“Cuando erré esa volea no lo podía creer, porque había jugado bien el punto y sabía que tenía que ir ahí porque lo ví que llegaba con slice y que yo tenía mis posibilidades de meter en la red. Y le pegué mal, la verdad es que no le impacté nada bien, se me fue afuera y sabía que había perdido una buena oportunidad para ponerme 6-3 porque mi rival venía sacando impresionante todo el partido”, explicó.