¿Del Potro jugará en Río de Janeiro?

Juan M. Del Potro, después de una noche cargada de emociones por la muestra de cariño que recibió en el ATP 250 de Argentina no confirmó si jugará en Río de Janeiro. Gentileza.

Juan M. Del Potro vivió anoche una jornada a pura emoción, porque al margen de su estrenoy despedida en el ATP 250 de Argentina frente Federico Delbonis, recibió el cariño de la gente, lloró ante sus ovaciones y ratificó que se está despidiendo del tenis para liberarse de los dolores físicos que padece.

Nunca quedó del todo claro si finalmente participará en el ATP de Río de Janeiro como estaba estipulado. Si bien dio a entender que no, no ahondó lo suficiente en ese tema en particular como para asegurarlo. La pregunta definitiva se la hicieron en conferencia de prensa, y Delpo no esquivó el tema.

“En primer lugar, creo que tuve un desgaste físico hasta más de lo que me imaginaba. Las condiciones de juego eran lentas, muy pesado. En ese mismo momento no tengo claro lo de Río. Hace poco tiempo atrás era la ilusión de jugar estos dos torneos”, destacó Del Potro sin confirmar su presencia en el certamen que se disputará en Brasil.

Agregó que “creo que en Río puedo vivir algo similar por el cariño que me tienen y lo especial que es para mí. En los próximos días lo hablaremos y vamos a tomar una decisión. Les dejo claro que, con o sin Río, voy a hacer un parate. Voy a priorizar vivir la vida con poco dolor y sin sufrir tanto”.

Delpo reconoció que juegue o no el ATP 500 de Río de Janeiro realizará una pausa para recuperar su físico. Gentileza.

Antes de su partido en el Buenos Aires Lawn Tennis Club había declarado que “todavía estoy muy metido con todo lo que me está pasando. Quiero empezar a relajarme, volver a hablar con los médicos. Está claro que al margen de lo que uno quiera, hace mucho no jugaba un partido entero. Tengo que cuidar la rodilla para que no se ponga peor de lo que está. Después ya veré”.