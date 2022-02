Del Potro y su emoción tras un regreso con sabor a despedida

Delpo no pudo contener las lágrimas.

Del Potro vivió una emotiva noche en Buenos Aires donde firmó su regreso al tenis después de dos años y medios y, probablemente, también su despedida como profesional.

El tandilense pudo contener las lágrimas cuando ingresó a la cancha pero se emocionó antes del último game, como si estuviera consciente de que sería el último.

Después de ese momento y con la derrota consumada, Delpo compartió sus sencaciones ante una cancha llena que no paró de ovacionarlo.

Del Potro rompió en llanto en el partido ante Delbonis.

«Es un momento que no quería que llegue nunca. Porque no era algo que yo quería, la salud me lleva a tener que tomar una decisión poco convencido. Creo que hice demasiado esfuerzo para poder remontarla y cumplir otro milagro», expresó conmovido.

Juan Martín del Potro: "Es un momento que no quería que llegara nunca. La salud me lleva a tener que tomar una decisión poco convencido. Lo di todo".

«A veces yo también puedo perder y no tengo la fuerza que todos creen para salir adelante. Esta vez siento eso, lo di todo», agregó.

El jugador destacó el apoyo del público y la felicidad que le generó dentro de un momento de tristeza. «Es un día que voy a recordar para toda la vida. He cumplido todos los sueños con el tenis, lo más difícil de lograr no es un trofeo es el amor y cariño de toda la gente, yo creo que lo logré y lo llevo en el corazón», aseguró.

Aunque ya había confirmado su presencia la próxima semana en el ATP de Río de Janeiro, Del Potro dio a entender que hoy fue su despedida definitiva. Mientras, la gente le cantó: «Delpo no se va».

«Di todo hasta el último punto. Deseo poder dormir sin dolor en la pierna después de dos años, es lo que voy a tratar de lograr a partir de mañana. Es muy difícil hacer este deporte con las molestias que tengo. Hoy siento que tengo toda la vida por delante y quiero vivir en paz», concluyó.