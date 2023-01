Djokovic se metió en la final de Australia perdiendo apenas un set

Incluso con vaivenes, Novak Djokovic está teniendo un torneo impresionante y es el gran candidato al título. Quinto en el ranking ATP, superó hoy al estadounidense Tommy Paul (35) por 7-5, 6-1 y 6-2, en dos horas y 20 minutos, y se clasificó finalista del Abierto de Australia de tenis.

El serbio, de 35 años, jugará su décima final del Open oceánico, tras haber ganados las nueve anteriores, buscando igualar los 22 Grand Slams de Rafael Nadal.

Nole tuvo que trabajar mucho en el primer set, donde cometió algunos errores no forzados y pasó de estar 5-1 arriba a 5-5. Igualmente, cuando ganó la primera manga casi que liquidó el pleito, porque las otras dos fueron un trámite, como lo ha sido casi todo el certamen para él.

