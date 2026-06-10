Boca avanza por un arquero mundialista para que sea el primer refuerzo de la era Arruabarrena

Álvaro Montero ingresó en el complemento en el último amistoso de Colombia, frente a Jordania. (Foto: Getty Images)

Tras la lesión de Agustín Marchesín a fines de marzo, Leandro Brey no cumplió con el difícil desafío de adueñarse del arco de Boca Juniors y la dirigencia, encabezada por Juan Román Riquelme, está decidida a incorporar un refuerzo en esa posición.

A estas horas, el elegido es mundialista. Se trata de Álvaro Montero, el golero de Vélez Sarsfield que fue convocado por Néstor Lorenzo para representar a la Selección de Colombia en el Mundial 2026.

Según trascendió, la comisión directiva del Xeneize ya se comunicó con la representación del cafetero para hacerle saber el interés.

Montero arribó al Fortín a principios de 2026, cedido desde Millonarios, con una opción de compra de US$1,8M, y, luego de una primera mitad de año demostrando un enorme nivel, la dirigencia velezana ya decidió que la ejecutará.

De esta manera, Riquelme deberá negociar con Fabián Berlanga, presidente de Vélez, si quiere incorporar al arquero, que se volvió una pieza clave en el equipo de Guillermo Barros Schelotto.

Lo más probable es que no sea una negociación fácil para el club de la Ribera, ya que el colombiano firmará contrato por tres años. De todas formas, algo que le juega a favor es que Tomás Marchiori, que ya se consagró campeón en Vélez, sigue en el equipo y no le costaría reemplazarlo.