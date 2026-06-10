La Legislatura sesionará este jueves y tratará el proyecto que otorga más puntajes a docentes egresados en Río Negro

La reunión de Labor se inició al mediodía, con la presidencia de Pedro Pesatti. Foto: M. Ochoa

Quince proyectos de ley constituyen el temario de la sesión de este jueves, incluyendo un proyecto que otorga mayor puntaje a docentes egresados de instituciones de Río Negro, la adhesión provincial al Régimen de Incentivos para Medianas Inversiones (RIMI), lanzado por Nación, y la fijación de un canon por el uso de aguas para nuevas concesiones hidroeléctricas.

El orden del día fue fijado este miércoles por Labor Parlamentaria, que todavía sigue deliberando la situación de los nuevos bloques legislativos.

Tres proyectos pertenecen al Poder Ejecutivo, como la adhesión al RIMI, con un programa provincial de un trámite simplificado para que las empresas ya inscriptas en Nación y otro donde se otorga la concesión del uso especial de aguas provinciales para generación hidroeléctrica a las represas Alicurá, El Chocón y Piedra del Águila, con una retribución del 1% sobre las ventas de energía.

La sesión abordará proyectos sobre impuestos, seguridad y uso de tecnología en las aulas

La tercera iniciativa gubernamental está orientada a eximir del pago de Ingresos Brutos y Sellos al laboratorio provincial PROFARSE en todas sus operaciones con el sector público.

En relación a proyectos de legisladores, el orden del día contempla la reforma de la Ley de Ejecución Penal para prohibir salidas transitorias y libertad condicional a condenados por delitos violentos (homicidios, violaciones, robos agravados y secuestros extorsivos seguidos de muerte).

Otro expediente se corresponde con la regulación del uso de dispositivos digitales y tecnologías emergentes dentro de todos los niveles del sistema educativo provincial, que propone prohibir el uso de celulares en primaria y lo restringe estrictamente a fines pedagógicos planificados en el nivel secundaria.

Además, otro proyecto prohíbe el uso de celulares en quirófanos, regulando el uso de dispositivos móviles en áreas quirúrgicas de hospitales públicos y privados para prevenir peligrosas infecciones intrahospitalarias.

También está incluida la propuesta de modificación del Estatuto del Personal Docente, para otorgar puntaje adicional a los educadores egresados de instituciones locales. Beneficiará con 4 puntos a egresados de Institutos de Formación Docente provinciales y con 3 puntos a graduados de universidades públicas rionegrinas.

La agenda legislativa suma el Colegio de Psicólogos y el uso de dispositivos no letales en la Policía provincial

La Legislatura dará tratamiento al expediente de creación del Colegio de Psicólogos de Río Negro, dividiéndolo en «cuatro distritos territoriales con amplia autonomía operativa». El organismo -según se establece- controlará el ejercicio ético, administrará la matriculación y defenderá los derechos gremiales de estos profesionales. Además, les otorgará la potestad legal para emitir certificaciones de salud mental con validez jurídica plena.

Entre los trámites de segunda vuelta, se analizará la autorización para que la Policía de la Provincia de Río Negro incorpore el uso de armas menos letales, tales como dispositivos electrónicos de incapacitación o aerosoles irritantes. Esta medida busca prevenir y neutralizar situaciones delictivas reduciendo el riesgo de lesiones graves, y exige que los efectivos reciban capacitación técnica y operativa obligatoria antes de su uso.