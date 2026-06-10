Marcos Senesi fue presentado por Ardiles en el Tottenham

El Tottenham presentó al defensor argentino Marcos Senesi como nuevo jugador de cara a la próxima temporada a través de un vídeo con la colaboración de Osvaldo Ardiles, exfutbolista del club en 1978 y uno de los símbolos de la institución, que lo dio la bienvenida al central zurdo.

La presentación de Marcos Senesi en Tottenham

Según se pudo saber, el futbolistas fichó hasta 2030 y llega como agente libre luego de disputar 4 campañas con el Bournemouth, quien se clasificó por primera vez a competencias europeas.

🌟🇦🇷🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 TOTTENHAM PRESENTA A MARCOS SENESI CON UN MENSAJE DE OSVALDO ARDILES. pic.twitter.com/dj0AgrU4JO — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 10, 2026

Senesi habló de los objetivos a cumplir en el club «Quiero ganar cosas con el Tottenham y haré todo lo posible para que eso suceda» y agregó «Cada vez que entre en el campo, haré todo lo posible para que los fanáticos se sientan orgullosos y llevar al club de vuelta al lugar al que pertenece».

El director deportivo Johan Lange señaló «Marcos es un defensor que aporta una combinación de calidad, inteligencia y liderazgo a nuestro equipo», «su deseo por competir cada pelota lo convierte en un excelente ajuste para la forma de jugar que queremos».

Por su parte, el entrenador Roberto De Zerbi se mostró ansioso por dirigirlo: «Me encanta su mentalidad y su deseo de seguir mejorando; estoy deseando trabajar con él y ver la contribución que puede hacer al equipo».

Además, analizó el juego del defensor: «Se siente cómodo jugando en un equipo basado en la posesión, lee el juego muy bien y tiene la personalidad para prosperar en un entorno exigente».

El zaguero central podría hacer dupla con Cuti Romero, aunque el campeón del mundo es pretendido por gigantes de la talla de Manchester United y Atlético de Madrid.