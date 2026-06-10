Volcó un camión de Gendarmería por el hielo en la Ruta 40: dos heridos fueron trasladados a El Bolsón

Un camión de Gendarmería Nacional sufrió un grave vuelco en la Ruta Nacional 40. El hecho se produjo este miércoles, cerca de El Bolsón.

Por el siniestro, dos personas, ambos efectivos de Gendarmería, sufrieron heridas y tuvieron que ser trasladadas al hospital local.

Impactante vuelco en la Ruta 40

Desde el Cuartel de Bomberos Voluntarios de El Bolsón informaron que el siniestro ocurrió en la zona conocida como Recta de Palma. Cuando arribaron al sitio, se encontraba personal de Gendarmería y Seguridad Vial.

Según la información brindada por medios locales, el conductor de la camioneta perteneciente a Gendarmería, habría perdido el control ante la presencia de hielo en la Ruta Nacional. Como resultado, los ocupantes, un hombre y una mujer, sufrieron heridas y por ello se los trasladó al hospital de El Bolsón aunque aseguraron que no serían de gravedad.

El vehículo, tras el accidente, cayó unos metros por la banquina y se tuvo que montar un operativo para rescatarlo. Durante algunos minutos se registraron restricciones en el tránsito.