Investigación en el ministerio de Salud de Neuquén: apartaron a la directora de Recupero Financiero

El ministerio de Salud de Neuquén informó hoy el apartamiento de la titular del sector de Recupero Financiero, donde se detectaron irregularidades en la tramitación de los pagos que gestiona el área.

La decisión fue confirmada en un comunicado oficial del Gobierno, donde se anunció además el lanzamiento de «los mecanismos legales necesarios para garantizar la devolución del dinero afectado, resguardando así el patrimonio del Estado«.

Aunque el nombre de la funcionaria no se precisó, fuentes oficiales consultadas por Diario RÍO NEGRO indicaron que luego de ser apartada, la mujer presentó su renuncia al cargo.

La maniobra, cuyo monto tampoco se informó, aunque implicaría una cifra millonaria, se detectó la semana pasada, en una de las auditorías habituales que se realizan en el ministerio de Salud y las dependencias que lo componen.

Una investigación «abierta y en pleno desarrollo»

El hecho dio curso a una investigación que «continúa abierta y en pleno desarrollo, con el fin de detectar y sancionar eventuales nuevas irregularidades de este tipo«.

Además desde la subsecretaría de Administración Sanitaria se emitió una disposición para reforzar los mecanismos de auditoria en todo el ministerio, «sumándose a los controles existentes que permitieron detectar estas irregularidades».

El Gobierno reiteró su «compromiso inquebrantable con la transparencia y el control estricto de los fondos públicos«, aplicando un criterio de «tolerancia cero frente a este tipo de conductas, involucren a quien involucren».

«Al concluir los procedimientos en curso se actuará de forma inmediata con todas las medidas administrativas -sumarios- y judiciales que correspondan contra cada uno de los responsables», agregó el comunicado.

Qué hará el Gobierno con las irregularidades en Salud

Desde el Ejecutivo indicaron que el tamaño de las irregularidades todavía está siendo determinado. «Se está completando una nueva auditoría no solo del dinero, sino también de los distintos expedientes que estarían involucrados«, explicaron.

Se aclaró también que todas las actuaciones realizadas hasta el momento se hicieron en el plano administrativo, aunque no se descartó que, por haber recursos públicos en el medio, haya una presentación ante la Justicia en los próximos días.