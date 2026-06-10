«No hay margen para la impunidad»: el reclamo de Río Colorado llegó a la cúpula de la Justicia

Río Colorado atraviesa horas de extrema convulsión tras un estallido de indignación vecinal que puso de manifiesto una crisis de seguridad latente. Este martes por la noche, una multitud de vecinos rodeó un comercio en el barrio Villa Mitre para retener a dos hombres señalados como autores de constantes delitos, lo que derivó en un masivo operativo policial y un enérgico reclamo político hacia el Poder Judicial.

El intendente local, Duilio Minieri, se hizo eco del malestar general y advirtió sobre el agotamiento de la paciencia social frente a lo que definió como una sensación de impunidad crónica. «Ayer quedó demostrado que no hay más margen para que la impunidad continúe. Esto podría haber terminado de peor manera y está claro que el cansancio de los coloradorenses lo expresamos de la manera que podemos«, sostuvo el jefe comunal en referencia a la concentración de vecinos en la calle Rodríguez Peña.

Un estallido de hartazgo

Los hechos se desencadenaron cuando dos sospechosos, conocidos en el ambiente delictivo por reiteradas intervenciones policiales, fueron identificados y retenidos dentro de un local comercial. En pocos minutos, el lugar se vio rodeado por una muchedumbre que exigía justicia de manera directa. Para contener la situación y garantizar el traslado de los sujetos, la Policía de Río Negro debió desplegar a más de 20 efectivos de la comisaría 11, incluyendo refuerzos especiales para evitar agresiones y daños a la propiedad.

Incluso la presencia del fiscal Daniel Zornitta no logró calmar los ánimos; el funcionario se presentó, dialogó sobre las actuaciones judiciales, pero tuvo que retirarse del sector escoltado por la policía ante el fuerte rechazo de los manifestantes. Según se confirmó posteriormente, uno de los involucrados cuenta con al menos tres causas acumuladas por hurtos y robos solo en lo que va del año, todas con formulación de cargos vigentes. Además, cuenta con un antecedente penal.

El pedido de intervención a las autoridades provinciales

Ante la gravedad de los incidentes, Minieri elevó un pedido formal al Ministerio Público Fiscal para que sus máximas autoridades se trasladen a la localidad. Por lo que, con la llegada del fiscal general, Fabricio Brogna, y de la fiscal jefa del distrito, Belén Calarco, se analizará la situación y evacuarán consultas de forma presencial.

El objetivo del Ejecutivo municipal es que los responsables del sistema judicial dimensionen la alteración de la paz social en el territorio. «No se trata de un hurto o de hechos menores que, aunque molestan, son parte del Código; se trata de la alteración de la paz social en Río Colorado«, enfatizó Minieri. Para el intendente, la presencia de los funcionarios de alto rango es vital para que «se empapen de primera mano y escuchen las preocupaciones de una comunidad que se siente rehén de un grupo reducido de delincuentes».

La «puerta giratoria» y la Ley de Reiterancia

Uno de los puntos más críticos del reclamo municipal apunta a la reincidencia delictiva y la respuesta de los magistrados. El intendente señaló que la problemática se arrastra desde hace 15 años con nombres y apellidos que se repiten en cada parte policial. «Sabemos quiénes son y qué hacen, pero cuando la policía los aprehende, entran por una puerta y salen por la otra«, cuestionó con dureza.

En este sentido, Minieri instó a la Justicia a utilizar con mayor rigor la Ley 5790, conocida como la Ley de Reiterancia. Según el jefe comunal, esta herramienta normativa es fundamental para poner restricciones a la libertad de aquellas personas que reinciden sistemáticamente en el delito. «Hoy esa herramienta ya está. No podemos seguir viviendo presos de la intranquilidad por culpa de un grupo reducido que hace años nos hace atravesar esta situación«, sentenció.

Acción municipal y refuerzo preventivo

Desde el municipio subrayaron que se han agotado las instancias administrativas y de apoyo logístico a las fuerzas de seguridad.

El intendente destacó el trabajo preventivo en conjunto con las juntas vecinales, que incluye la limpieza de baldíos, mejoras en la luminaria y patrullajes de inspectores en zonas críticas. Sin embargo, Minieri fue claro al deslindar responsabilidades finales: “Nosotros hacemos todo lo que está a nuestro alcance y la policía cumple con su función, pero cuando llega a manos de la Justicia, los coloradorenses nos quedamos sin respuestas”.

La preocupación de las autoridades locales radica ahora en que el escenario de violencia del martes se replique en otros sectores de la ciudad. El comunicado oficial del municipio reafirmó que se continuará recopilando antecedentes y denuncias para poner a disposición del Poder Judicial, buscando que se adopten medidas eficaces que garanticen la convivencia básica. “Estamos al borde de que suceda algo mucho peor si no se recupera la tranquilidad”, concluyó el mandatario.