El fixture del Final 8 de la Copa Davis: día y horario para el debut de Argentina

El equipo argentino se medirá contra Alemania en el Final 8 de la Copa Davis.

LA Federación Internacional de Tenis (ITF) anunció este viernes el calendario del Final 8 de la Copa Davis 2025, que se celebrará en el estadio cubierto Bologna Fiere, en Italia, del 18 al 23 de noviembre próximos.

Argentina y España, ambos en la parte inferior del cuadro, debutarán el jueves 20 de noviembre. España lo hará en la sesión matutina ante República Checa, a partir de las 5 hora argentina. Mientras que Argentina se medirá con Alemania en el segundo turno, no antes de las 12.

Francia y Bélgica disputarán la primera eliminatoria de la semana el martes 18 de noviembre, antes de que el anfitrión y vigente campeón del mundo Italia se enfrente a Austria en la otra serie, en la mitad inferior del cuadro, el miércoles 19 de noviembre.

Las semifinales se celebrarán el viernes 21 y el sábado 22 de noviembre, antes de que los dos equipos victoriosos compitan por coronarse campeones del mundo de esta temporada en la final de la Copa Davis 2025 del domingo 23 de noviembre.

El fixture completo de la Copa Davis

Cuartos de final

Martes 18 de noviembre (11:00): Francia vs Bélgica

Miércoles 19 de noviembre (11:00): Italia vs Austria

Jueves 20 de noviembre (5:00): España vs República Checa

Jueves 20 de noviembre (no antes de las 12:00): Argentina vs Alemania

Semifinales

Viernes 21 de noviembre (11:00): Francia o Bélgica vs. Italia o Austria

Sábado 22 de noviembre (07:00): España o República Checa vs. Argentina o Alemania

Final

Domingo 23 de noviembre (10:00): Ganador de la Semifinal 1 vs Ganador de la Semifinal 2

El fixture del Final 8 de la Copa Davis.